Termal otellere örnek oluyor

Akrones Termal Hotel Genel 1870 metre kare alanla bölgenin en büyük kongre merkezine sahip olduklarını ifade eden Ünal Özgen, "Geniş bir bahçeye ve en büyük kapalı otoparka sahibiz. Açık otoparkımızla, yaklaşık 300 araçlık kapalı otoparkımız mevcut. Ayrıca Afyon 'a hizmet vermek amacıyla sunduğumuz, otelde konaklayanlara farklı lezzetler tattırmak için açtığımız, otel bünyesinde Keyani Steakhouse'umuz var. Keyani Steakhouse, Afyon'da farklı lezzetlerin tadılabileceği, dinlendirilmiş etlerin bulunduğu gerçekten üst düzey hizmet alabileceğiniz alakart restoranlardan bir tanesidir. Çocuklar için de Kidrones adı altında özel bir alanımız var. Girdiklerinde her türlü imkândan yararlandıkları 4-5 bölümden oluşan etkinlik alanlarıyla bir çocuk kulübümüz,eğlence merkezimizdeki kartlı oyuncaklar, bowling, masa tenisi, playstation gibi oynayabildikleri alanlarımız, maç yayınlarını takip edebilecekleri veya sinema üzerine salonlarımız ve her akşam canlı müzik organizasyonlarımız var. Otelimizin sunduğu geniş imkânlarla Afyon'a gelen misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz." diye ifade etti.Akrones Termal Otelde her alanda çeşitliliklerinin fazla olduğunu belirten Akrones Termal Hotel Genel Müdürü Ünal Özgen, "Havuzları tercihe göre seçebiliyorlar; ayrı girmek isteyen ayrı, karışık girmek isteyenler için miks havuzlar veya saatlik banyolar şeklinde uygulamalarımız var. Özel olarak içerisinde saunası olan odalardan vip olarak faydalanabilirler. Herkes, kendine uygun sıcaklığı bulabilsin diye havuzlarımızı insanlara üç farklı derecede sunuyoruz. Bunları masaj hizmetleriyle destekliyoruz, spa merkezimizdeki tuz odamızdan nefesle ilgili problemi olanlar faydalanabiliyor. Buhar banyosuna ve saunaya girdiklerinde, macera ve şok duşlarımızdan yararlanabiliyorlar. Üç havuzun ortasına yarı şoklu soğuk havuz da ekledik ki insanlar sıcaktan bunaldığında anında o havuza girerek iyi hissetsinler. Bu durum son derece memnuniyet kazandırdı."