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Haberler Eğitim Haberleri AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, kaç günde açıklanır? Açıköğretim bahar dönemi final sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 31.5.2022 15:35 Son Güncelleme: 31.5.2022 15:37

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, kaç günde açıklanır? Açıköğretim bahar dönemi final sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, kaç günde açıklanır? Açıköğretim bahar dönemi final sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları 2022 bahar dönemi sorgulamaları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından başladı. Geçtiğimiz hafta biten bahar dönemi final sınavları ardından öğrenciler sonuçlar için AÖS sistemine yöneldi. Bu noktada “AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt arıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sınavları ne zaman açıklanır, kaç günde? İşte AÖF sonuçları sorgulama AÖS giriş…

AÖF sonuçları açıköğretim öğrencileri tarafından AÖS giriş ekranı üzerinden sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta sonu bahar dönemi final sınavları bitti. Sınavların tamamlanması ardından "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi duyurularına odaklanırken öğrenci bilgi sistemi de ziyaret ediliyor. İşte 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ile AÖS öğrenci giriş…

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Adayların gözü AÖS sisteminde yer alırken Anadolu Üniversitesi duyuru ekranı da yakın takibe alındı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Daha önceki sınav sonuçlarına baktığımız zaman sonuçlar sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde erişime açılıyor. Buna göre bu hafta içinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. Her an duyurusu yapılabilecek sonuçlar için adaylar beklemede.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları AÖS öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına gidebilirsiniz.

https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, kaç günde açıklanır? Açıköğretim bahar dönemi final sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı
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