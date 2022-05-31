AÖF sonuçları açıköğretim öğrencileri tarafından AÖS giriş ekranı üzerinden sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta sonu bahar dönemi final sınavları bitti. Sınavların tamamlanması ardından "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi duyurularına odaklanırken öğrenci bilgi sistemi de ziyaret ediliyor. İşte 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ile AÖS öğrenci giriş…
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Adayların gözü AÖS sisteminde yer alırken Anadolu Üniversitesi duyuru ekranı da yakın takibe alındı.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?
Daha önceki sınav sonuçlarına baktığımız zaman sonuçlar sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde erişime açılıyor. Buna göre bu hafta içinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. Her an duyurusu yapılabilecek sonuçlar için adaylar beklemede.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav sonuçları AÖS öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına gidebilirsiniz.
https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti