Burs AB’den eğitim Türkiye’den

Suriye krizinin etkilediği Türkiye'deki mültecilerin halen sürdürülebilir desteğe ihtiyacı var. 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'de şu an en az 37 bin Suriyeli yükseköğretim görüyor. AB'nin Hollanda merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu SPARK aracılığıyla finansal destek sağladığı Türk ve Suriyeli üniversite öğrencileri dün mezun oldu. 272 Suriyeli 14 Türk öğrenci törenle sertifikalarını aldı.

GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN

Gaziantep'teki törene AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, SPARK Ortadoğu Bölge Programları Direktörü Leontine Specker, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zekeriya Pak ve Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Hançer katıldı. Şehirde bir de okul açılışına katılan Landrut, 700 bin Suriyeli öğrencinin Türk eğitim sistemine entegre olduğunu belirterek "1,4 milyarlık bir bütçeyle Türkiye çapında 200 okul işletim giderleri ve öğretmenlerin eğitilmesi gibi konularda sizleri desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'de yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin 1,2 milyonu eğitim çağında. Gençlerin geleceği için çalışan SPARK, şimdiye dek AB finansmanıyla bin 500 üniversite öğrencisine burs verdi. 26 bin öğrencinin de eşzamanlı olarak çevrimiçi ders alabilmesini sağladı. Yine son 5 yılda Türkiye'de Suriyeliler için 6 bin çalışma izni çıkarıldı.