Milli Eğitim Bakanlığından yeni uygulama: Tüm akademisyen ve öğretmenlerin kullanımına açıldı

Sistem sayesinde, tüm illerde farklı alanlarda uzman panelistlerin çevrim içi ortamlarda da bir araya gelerek ders kitaplarını inceleyip değerlendirmesi sağlanacak.

Sistemin devreye girmesiyle ders kitaplarının incelenmesinde hem zaman hem de maliyet tasarrufu elde edilecek.

Daha önce aylarca süren, güncel verilerin ve bilgilerin ders kitaplarına aktarımı ve böylece nitelikli yayınların oluşturulması için gereken süre, yeni sistemle kısalacak.

DİJİTAL EĞİTİM İÇERİKLERİ DERS KİTAPLARINA ENTEGRE EDİLECEK

Bunun yanında Bakanlığın yeni yönetmeliğinde de yer verdiği şekliyle çevrim içi ve yüz yüze panel süreçlerinde, dijital eğitim içeriklerinin ders kitaplarına entegrasyonunun sağlanmasına yönelik de çalışmalar yapılacak.