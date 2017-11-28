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'nin ilk milli için düğmeye basıldı

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2017 19:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 01:42
Türkiye'nin ilk milli YHT için düğmeye basıldı

'nin ilk milli i 'de kurulu 'ta üretilecek.

() seti, ilk etapta 250 Km/H hıza haiz olarak 96 adet üretilecek. Konuyla ilgili 23 Kasım'da yayınlanan Kamu İhale Bülteni'nde ön yeterlilik ihalesi açıldığı duyuruldu. Duyuruya göre Yerli Üretim ve Test Tesisi kurulumu 'de yapılacak olup, talep edilen mallar için teslim yeri olacak.

Talep edilen hizmetlerin gerçekleştirileceği yerler ise ilgili şartnamelerde detaylı olarak belirtildi. Duyuruda, "20 adedi en az yüzde 10 yerli katkı payı ile komple imal edilmiş olarak ithal, 60 adedi en az yüzde 53 yerli katkı payı ile 'de TCDD'nin Eskişehir'de göstereceği arazi 'da kurulacak tesiste imal, 16 adedi ise milli YHT projesi dâhilinde en az yüzde 74 yerli katkı payı ile Türkiye'de TCDD'nin Eskişehir'de göstereceği arazi TÜLOMSAŞ'da kurulacak tesiste imal edilecektir" denildi.
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Türkiye'nin ilk milli YHT için düğmeye basıldı
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