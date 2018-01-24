Mehmetçiğe güven tam

Ekonomik ve siyasi operasyonlara rağmen, büyüme hızı, bütçe performası, istihdam yaratma kapasitesi ve ihracatıyla tüm dünyaya gücünü ispat eden Türkiye
'nin, Fırat Kalkanı Operasyonu, Kudüs meselesi ve son olarak da Afrin Harekâtı ile siyasette de baş eğmeden küresel güç olma yolundaki ilerleyişine piyasalardan tam destek geldi. Afrin operasyonunun ardından kriz tellallığına soyunanları hayal kırıklığına uğratarak haftanın ilk işlem gününde yüzde 1.8 yükselen Borsa İstanbul
, dün çifte rekor kırdı. Önceki gün düzenlediği ihalelerde 2.5 kat taleple karşılaşan Hazine, dün de benzer sonuçlar elde ederken faiz
geriledi. Tüketici Güven Endeksi
ise 8 ayın zirvesine çıktı. BORSA TARİHİ REKOR KIRDI
Pazartesi günkü sert yükselişiyle son bir haftada dünyanın en fazla değer kazanan piyasası olan Borsa İstanbul tarihi rekorlara imza attı. Endeks gün içinde 118 bin 955 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Borsa yüzde 1'lik artışla 118 bin 400 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dövizde ise pazartesi sabahı 3.85 TL'yi gördükten sonra 3.78'in altına inen dolar, dün 3.77'nin de altına geriledi. HAZİNE İHALESİNDE FAİZ DÜŞTÜ
Pazartesi günü gerçekleştirdiği iki ihalede yaklaşık 2.5 katlık taleple karşılaşan Hazine, dün de iki ihale birden düzenledi. 10 yıllık gösterge tahvilin ihalesinde kasımda yüzde 12.33 olan faiz, dün yüzde 12.19'a geriledi. Hazine'nin yıllık faiz yükü 1 milyon TL azaldı. Söz konusu tahvilin ihalesinde 1 milyar 692 milyon TL ile net satış tutarı olan 612 milyonun 2.8 katı talep geldi. GÜVEN 8 AYIN ZİRVESİNDE
Türkiye'nin Afrin'e operasyonunun başladığı ocakta, tüketici güven endeksi yüzde 11.1 artarak 72.3 ile 8 ayın zirvesine çıktı. Güven endeksindeki artışın, üçüncü çeyrek büyümesi kadar olması dikkat çekti. Murat Salar Azimut Portföy Genel Müdürü
Fiyatlara pozitif yansıyacak
Orta -uzun vadede 30 kilometrelik bölgenin terörden temizlenmesi, Türkiye'nin terör riskini azaltıp fiyatlamalar üzerinde pozitif etki yapacak. Son 4 yıldır Türk varlıkları üzerinde negatif etkisi bulunan Suriye konusunun Türk tezleri yönünde çözümü pozitif yansıma bulacaktır.