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En uzun çılgın proje Ovit açılıyor

Sultan 2. Abdülhamid döneminde başlanan Ovit Tüneli’nin yüzde 97’si tamamlandı. Bakan , “Tünelle Karadeniz Limanları ’ya bağlanacak” dedi

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018
En uzun çılgın proje Ovit açılıyor

2018'in "en uzun" çılgın projesinde sona gelindi. Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise en uzun 2'nci tüneli olacak Ovit'in yüzde 97'si tamamlandı. Tünelin yılın ikinci yarısında açılacağını belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , "İlk olarak Sultan 2. Abdülhamid döneminde projelendirmesi yapılan bu tünel sadece Rize'yi Erzurum'a bağlamakla kalmayacak Karadeniz Limanları'nı da Doğu ve Güneydoğu üzerinden Akdeniz ve 'ya bağlayacak" dedi. SABAH'a yaptığı açıklamada, çılgın tünel projeleri Ovit ve Cankurtaran hakkında son bilgileri verdi.

5 AY TRAFİĞE KAPALI KALIYOR
Rize'nin iç bölgelerle ulaşımının ancak sarp dağların aşılmasıyla mümkün olabildiğine dikkat çeken Bakan Arslan, "Bu yollardan Rize'yi Erzurum'a bağlayan İkizdere-İspir Yolu; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya ulaşımda başlangıç noktasını teşkil ediyor. Bu kesimin yol standardını yükseltmek ve özellikle kış mevsimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ay trafiğe kapanan Ovit Dağı Geçidi'nin trafiğe açık kalması başta Rize ve Erzurum olmak üzere bölge şehirleri için çok önemlidir" diye konuştu.

CANKURTARAN'DA AÇILIŞ ŞUBAT SONU
Cankurtaran Tüneli'nin de öneminin büyük olduğunu kaydeden Bakan Arslan, bunun sadece 7 kilometrelik bir tünel olmadığını, aynı zamanda Artvin'in nefes borusunu da açacağını ifade etti. Her kış aylarca kapalı kalan yolun tünelle açılacağını ve sadece Artvin'i değil, Doğu Karadeniz'i Ortadoğu ve Orta Anadolu'ya bağlayacağını anlatan Arslan, "Bu tünelde de kazı ve destekleme çalışmaları tamamlandı. Tünelle birlikte söz konusu bağlantı yolu ve viyadük köprü imalatlarını bitirerek şubat sonunda trafiğe açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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En uzun çılgın proje Ovit açılıyor
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