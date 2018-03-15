İHA’da ilk ihracat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son dönemde terörle mücadelede etkin olarak kullanılan yerli ve milli İnsansız Hava Araçları (İHA), Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen DIMDEX 2018 Deniz Savunma Fuarı'nda büyük ilgi gördü. TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2015'ten bu yana operasyonel olarak kullanılan, Fırat Kalkanı ve son Zeytin Dalı Harekâtları'nda görev alan Bayraktar TB2 İHA için ilk ihracat anlaşması Katar'la imzalandı. Fuar kapsamında gerçekleştirilen anlaşma törenine, Katar Hava Kuvvetleri Keşif ve Gözetim Merkezi Komutanı ve İHA Komitesi Başkanı Tuğgeneral Muhammed Owaida Al-Ramzani, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

TARİHTE BİR İLK OLDU

?Türkiye, sözleşmeyle Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu çapta bir milli hava aracı platformu ve yardımcı sisteminin ihracatını gerçekleştirecek. İhraç edilen ürünün İHA gibi havacılık teknolojisinin en ileri seviye uygulamalarından biri olması dolayısıyla da söz konusu ihracat önem taşıyor. Katar Silahlı Kuvvetleri ile imzalanan sözleşme kapsamında 1 yıl içerisinde 6 adet Silahlı Bayraktar TB2 Hava Aracı Platformu, 3 Adet Yer Kontrol İstasyonu Sistem ve Ekipmanları ile İHA Eğitim Simülatörü teslim edilecek. Ayrıca, Katar Silahlı Kuvvetleri için ağ tabanlı veri izleme ve arşivleme yazılım sistemi kurulumları yapılacak.

EĞİTİM VERİLECEK

Katar Silahlı Kuvvetler personeline Türkiye'de İHA Pilot, Faydalı Yük ve Bakım eğitimleri verilecek. Sistemlere 2 yıllık lojistik ve teknik destek sağlanacak. Bu sözleşme ile birlikte Türk Savunma Sanayii tarafından son yıllarda geliştirilen birçok farklı ürün ve yazılım da Katar Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına girecek. Bunlar arasında Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen mini akıllı mühimmatlar, MAM-L ve MAM-C ürünleri, Piri Reis Bilişim Teknolojileri tarafından geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Coğrafi Analiz Sistemi yazılım sistemi de yer alıyor.

ABD, ÇİN DEĞİL TÜRKİYE TERCİH EDİLDİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sözleşmeye yönelik 3 yıldan bu yana Katar Silahlı Kuvvetleri ile görüştüklerini söyledi. Bayraktar, "İHA gibi havacılık dünyasında geleceğin teknolojisi olan bir alanda milli sistemlerimizi ve teknolojilerimizi ihraç ediyor olmak önemli bir gelişme. Türkiye artık 2004'te başlattığı milli ve özgün üretim modelinin sonuçlarını hem kendi ihtiyaçları için hem de ihracatlarla almaya başladı. Katar yetkilileri bu kararı vermeden önce ABD, Avrupa, Çin gibi bu alanda atılım yapan ülkelerin teknolojilerini inceledi ve tercihini Türkiye'den yana kullandı" dedi.