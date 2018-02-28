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'da Erbakan detayı

gururumuz ve SİHA'ların üreticisi Müdürü 'ın paylaşımında Taktik İHA'nın ilk uçan prototipindeki detayı dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 01:50
Milli İHA'da Erbakan detayı

Türk siyasetinin son yarım asrına damga vuran en etkili isimlerden biri olan Prof. Dr. vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor.

MİLLİ İHA'DA ERBAKAN İSMİ

Mehmetçiğin havadaki gözü, kulağı yerli üretim S ve İHA'ların üreticisi Müdürü da Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 7. yıl dönümünde anlamlı bir paylaşıma imza attı.

Kuyruk numarası ': ERBAKAN TR' olan 'nin yerli ve ilk Taktik İHA Sistemi Bayraktar TB2 PT-1'in fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Beyniyle gönlüyle Türkiye'nin milli ve özgün ilk Taktik İHA Sistemi Bayraktar TB2 PT-1. Taktik İHA'nın 2014 yılında ilk uçan prototipi.

Kuyruk numarası TC-ERB: ERBAKAN Ömrünü Türkiye'mizin kalkınma mücadelesine adadı. Mekanın cennet olsun Erbakan Hocam..."


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Milli İHA'da Erbakan detayı
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