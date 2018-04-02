Haberler Ekonomi Haberleri Emekliye faizsiz para

Emekliye faizsiz para Nakit sıkıntısı çeken emeklilere, avans ve faizsiz kredi gündemde. Bu uygulamalar hayata geçerse, isteyen maaşının 3 katı avans ya da 10 katı faizsiz kredi kullanabilecek. Paralar 36 ayda geri ödenecek...

Giriş Tarihi: 2.4.2018