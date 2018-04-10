En az iki kat hızlı büyümemiz lazım

Türkiye'nin yıllık ihracatını mart itibarıyla 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıkarmasının tarihi bir başarıya işaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni teşvik belgelerinin geçen yıl 47 milyar dolara ulaşan cari açıkta 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlayacağını söyledi. Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı 23 projenin 135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu söyledi.

DOĞU'YU İHMAL ETMEYİN

Turizmde, darbe girişimi ve terör olayları sebebiyle meydana gelen gerilemeyi büyük ölçüde telafi ettiklerini aktaran Erdoğan, "İnşallah bu sezon hem turist sayısı hem gelir bakımından yeni rekorlara imza atacağız. Burada hemen bir sinyal vereyim. Doğu'yu ihmal etmeyin" dedi.

BİZDEN SİZE TAKOZ OLMAZ

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelebilmek için Türkiye'nin bugünkünün 2 katı daha büyümesi gerektiğini bildiren Erdoğan, "İşadamlarımızın önünü açarken, verdiğimiz teşviklere devletin kaybı olarak değil, ülkenin ve milletin kazancı olarak bakıyoruz. Ömründe hiç iş kurmamış, 5 koyun gütmemiş, aldığı koyunları da kaybetmiş birilerine bunları anlatmak beyhude bir çabadır" dedi. Erdoğan, yatırımcılara, "Bizden size takoz olmaz, önünüzdeki takozların temizlenmesi olur" mesajını verdi.

İCAZET Mİ ALACAĞIM?

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji tasarrufu konusunda da önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz şimdi S-400'de kalkıyoruz, buradaki hesapta hemen kredi, gayet uygun bir faiz oranıyla bize veriliyor ve biz bununla beraber bu adımı atıyoruz. Yüzde 3 faiz oranıyla biz bu krediyi alıyorsak, ben artık bir yerden icazet mi alacağım?"

TÜRKİYE ÖZEL SEKTÖRLE BÜYÜYOR

Geçen yıl teşvik sisteminde ciddi bir değişikliğe gidildiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Bu teşvik sisteminin özelliği ülkemize yüksek ve orta ölçekte katma değerli ürünler sağlayacak, cari açığımızı kapatmaya destek olacak, ihracata katma değer artımını sağlayacak alanlara özel teşvik vermek" dedi. Türkiye'de bir yılda yapılan yatırımın bir biriminin devlet, sekiz katının ise özel sektör tarafından yapıldığını dile getiren Yıldırım, "Özel sektör 800 milyar üzerinde Türkiye'de yatırım yapıyor. Devlet ne kadar yapıyor? 125 milyar yatırım yapıyor. Artık Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin düşmanlarının bütün beklentilerini boşa çıkardığını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize diz çöktürmeye gelen emperyal güçler ve onların örgütlerini yerle bir ettik. Hamdolsun Türkiye bugün kararlılıkla geleceğe yürüyor. 16 yılda bütün makroekonomik göstergelerde tarihi denebilecek başarıları birlikte sağladık."

BU FAİZLE YATIRIM OLMAZ

Erdoğan , faiz oranlarına yönelik, şu görüşlere yer verdi: "Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra bu yatırım yapılabilir mi? Öncelikle bir defa yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın. Kurtaracaksın ki bu yatırımlar yapılabilsin. Yatırımlar yapıldığı zaman istihdam gelecek, istihdam olduğu zaman üretim olacak. Ülkemde yatırım yapacak olan tüm yatırımcıların başımız, gözümüz üstünde yeri var." Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini taşın altına koyan iş dünyasının temsilcileriyle omuz omuza Türkiye'yi hedeflerine ulaştırana kadar durmayacaklarını kaydetti.

ENERJİNİN % 10'U AKKUYU'DAN

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin temelinin atıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Cebimizden para çıkmıyor, 22 milyar dolarlık bir yatırım ve 2023'te bunun ilk etabının açılışını yapacağız. Enerjimizin yüzde 10'unu buradan temin etmiş olacağız. Ama birileri bundan rahatsız oluyor. İşte, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ülkemize kazandırdığı, aynı zamanda da kalifikasyonu yüksek, kariyeri yüksek gençler. Şimdi bu mühendislerimiz Rusya'da yetiştiriliyor. Bütün bunlar Türkiye'nin nereye gittiğini gösteriyor" dedi.

İSTİHDAMIN, YATIRIMIN BAYRAM GÜNÜ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi ile sadece son 6 ayda ilave 135 milyar liralık dev yatırımın desteklendiğini belirterek, "Bugün istihdamın, yatırımın, büyümenin ve gelişmenin adeta bayram günüdür. Mevcut sistemimizle yılda ortalama 2 milyar liralık yüksek teknoloji yatırımına teşvik veriyoruz. Bugün ise 10 milyar liralık yüksek teknolojili yatırımı teşvik ediyoruz yani mevcut teşvik sistemimize göre yüksek teknolojili üretimde, 6 ayda 5 yıllık ilave yol aldık" dedi.