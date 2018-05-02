Haberler Ekonomi Haberleri Devlet de kazanacak patron ve vatandaş da

Devlet de kazanacak patron ve vatandaş da Hükümetin açıkladığı dev paketle iş dünyası yatırımını artıracak vatandaşın geliri artacak. Tahsil edilen gelirle ekonomi daha da canlanacak