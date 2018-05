Devlet de kazanacak patron ve vatandaş da

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet emekliden öğrenciye, konut sahibinden girişimciye, muhtarlardan çiftçiye, devlete borcu olan kesimden iş dünyasına kadar 81 milyonu kapsayan dev paketi açıkladı. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkânı gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 100'den fazla maddeden oluşan paketle devlet de vatandaş da iş dünyası da kazanacak.Reel sektör üretim ve istihdam a yönelik desteklerle birlikte girişimci yeniden yapılandırmayla eski yüklerinden kurtulacak. Sonraki vergi ve primleri için beyaz bir sayfa açabilecek. Bu da yeni yatırım planlarını uygulamayı kolaylaştıracak. Genç girişimcilere verilecek destekle işsizlik rakamları azalacak, ekonomik büyüyecek. Yeni yatırımlarla ekonomiyi büyütecek kaynak sağlanabilecek. Emeklilere verilecek yılda iki ikramiye ve 65 yaş üzeri vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığının artırılmasının dar gelirli kesimin alım gücünü artıracak, bu harcama olarak piyasaya dönecek, ekonomi canlanacak. Trafik cezaları, imar barışı ve öğrenci affı gibi düzenlemeler toplumsal huzuru da tesis edecek. Devlet bu paketle tahsil edemediği alacakları tahsil ederek 80 milyar liraya yakın gelir elde edecek.BaşbakanBinali Yıldırım'ın bahar müjdesi olarak açıkladığı paket 7'den 77'ye her kesimi memnun etti. Sivil Toplum Kuruluşları'ndan (STK) iş dünyasına ve vatandaşa kadar her kesimden hükümete teşekkür mesajları yağdı.Tüm kesimleri rahatlatacak paket nihayetinde ekonomik büyümeye katkı sağlayacak. Türkiye'nin sürat yapmasının önündeki engeller tek tek ayıklanıyor. Reel sektör üretim ve istihdama yönelik desteklerle birlikte yeniden yapılandırmayla eskiye dair yüklerinden kurtulup hareket kabiliyetini artıracak. Bu düzenlemelerin ardından 24 Haziran'da yapılacak seçimle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecek olan Türkiye, 2023 hedeflerine daha hızlı yürüyecektir. Tüccarımıza nefesi biz aldırdık, bünyesini güçlendirmek için hükümetimiz her adımı atıyor.Hükümetimiz ile ekonomi yönetimi, vatandaşımıza ve biz iş dünyasına ekonomik barış sunuyor. Cezalarda yapılacak düzenlemeler, borçlar için yapılandırmalar, emeklimizin geçmiş borçlarının silinmesi ve imar barışı gibi uzun süredir kangren olmuş konulara bir merhem olması yanında, ekonomik çarkların daha rahat dönmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.Başbakanımızın açıkladığı borç yapılandırması ve sosyal reform paketi, ekonomide dinamizmi artıracak. Kamuya birikmiş vergi ve prim borcunu ödeyen vatandaş da, ikramiye ile geliri yükselen emekli de geleceğini çok daha güven içinde planlayabilecek. Eski borçlarını taksitlendiren girişimci, sonraki vergi ve primleri için beyaz bir sayfa açabilecek. Yeni yatırım planlarına da engelsiz start verebilecek.Yeni paket devletle milleti barıştıracak, ekonominin kayıt altına alınması için önemli bir adım olacak. Yeni paket toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak bir düzenleme. Kamuya borç ödemelerini kolaylaştıracak bu yeni fırsat ve stok affı devlet ve vatandaşa karşılıklı olarak kazanç olarak yansıyacak. Eski borçlarını taksitlendiren girişimciler yeni bir sayfa açacaktır. Bu beyaz sayfa girişimcilerimizin ileriye yönelik plan yapmalarını kolaylaştıracak, yeni yatırımları için engelsiz bir başlangıç yapmalarını sağlayacak.Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.000'er TL bayram ikramiyesi ve Bağ-Kur'a borçlu olan esnafın sağlık hizmetlerinden faydalanacak olması sevindirici. Yapılandırmada faizlerin yüzde 90'lık bölümünün sıfırlanması ise büyük bir fırsat. Bütün esnafımız bunu iyi değerlendirmeli. 18-29 yaş arasında işyeri açmak isteyen gençlere 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirilmesi ekonomiyi ve piyasaları canlandıracak. En önemlisi gençlerin girişimciliği sayesinde işsizlik rakamları azalacak, büyüme artacak.Her kim emeklinin yüzünü güldürüyorsa Allah ondan razı olsun. Sesimize kulak veren, taleplerimizi dikkate alan hükümetimiz, daha önce de banka promosyonu talebimizi hayata geçirmişti. Gerek banka promosyonu gerekse bayram ikramiyesi düşük aylık alan emeklilerimiz için önemli bir kazanım olmuştur. Başta hükümetimiz olmak üzere emeklilerin yanında olan herkese teşekkürü borç biliyoruz.Bayramlarda işçi emeklilerine verilen 1.000 TL'lik destek çok önemli. Bu rakamın ilerleyen süreçte daha da artmasını bekliyoruz. Sosyal Güvenlik Yasası'nın çıkması ve TOKİ ile işçi emeklilerinin ev almasını kolaylaştıracak projelerin hayata geçmesiyle yüzümüz daha da gülecek. Teşekkür ediyoruz.Türkiye'nin önemli bir kesimini mutlu edecek ve rahatlatacak bir paket. Fakat kapsamını ve mutlu edeceği kitleyi büyütmek mümkün. Memur- Sen olarak özellikle dini bayramlarda emeklilere verilecek olan ikramiyeyi çok değerli buluyoruz. Bunun yanında ikramiyeden faydalanacak kesimlerin içine kamu görevlilerinin de alınması gerekiyor. Yeni sistemin hayata geçeceği bu süreçte toplumsal beklentilerin karşılanmasını ve farklı konular üzerinden bir barış ve uzlaşma düzenlenmesi yapılmasını eski Türkiye ile birlikte eski defterlerin kapanması olarak görüyoruz. Bu paketlerin devamı gelmeli, 80 milyonu mutlu edecek içerikler üretilmelidir. Büyük ve Yeni Türkiye'ye güven artar.: Şehit yakınları ve gazilere bayram ikramiyesi verilmesi çok onurlandırıcı bir karar. Son zamanlarda ülkede gazilik ve şehitlik ruhunun hissedilmesi ve gereken saygıyı görmesi bizi çok mutlu ediyor. Devletimizin şefkatli elini bu vesileyle tekrar üzerimizde hissetmiş olduk.Emekli Ruhi Eraslan: İkramiye ve borç yapılandırması insanlara nefes aldıracaktır. Bu sözde değil özde devletçiliktir.* Emekli Nazım Zırı (60): Alınan kararlar çok olumlu. Üstüne bayram öncesi ikramiye de verdiler. Devlet milletiyle helalleşti.* Esnaf- Erdoğan ve Zeynep Terakye: Vergi affı ve indirimi bizim için çok büyük bir nimet oldu. Ciddi anlamda rahatlama yaşayacağız. Önümüzü görmeye başladık.* Emekli Emine ve Mustafa Filiz: Bayramlarda torunlarımızın da yüzleri gülecek.* Emekli Recep Mert (55): Bayram öncesi çifte sevinç yaşadık. Bu parayı torunlarım için harcayacağım.* Emekli Hasan Tek (57): Ailecek çok sevindik. Bayramlarda harcamalar biraz daha artıyor. Şimdi daha rahat alışveriş yapacağız.* Kafe işletmecisi Sami Atıcı: Geçmişten gelen borçlardan önüne bakamayan, gelecek planları yapamayan esnaflar rahat bir nefes alacak.* Saat ithalatçısı Azmi Kartal: Dış güçlerin ülkemize yaptığı döviz baskısına karşı hükümetimizin yaptığı vergi ve prim taksitlendirmesi esnafı rahatlatacak.* Market sahibi Faruk Günbay: Vergi borçlarının ertelenmesi ve Bağ-Kur ile ilgili düzenleme bizlere can suyu oldu.* Berber Ahmet Metin: Bağ-Kur borçlarının yapılandırılması büyük bir ihtiyaçtı. Bu paket bizi oldukça rahatlattı.* Emekli Mehmet Gün (70): Yaşlılık maaşı ile geçiniyorum. Ancak çok düşüktü. 500 liraya yükseltilmesi sevindirici bir gelişme.* Emekli Abdulaziz Acet (71): Bayramlarda artık torunlarımıza daha çok harçlık verebileceğiz. Hükümet emeklileri hiç yalnız bırakmadı.* Yaşlılık maaşı alan Musa Sarar (80): Cumhurbaşkanımız Başbakan olduğu yıllarda yaşlılara yüzde 100 zam yapmıştı. Türkiye'de hiçbir lider bu kadar zam yapmadı.* Emekli Kayser Çakaz: Biz devletimizden, hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan memnunuz.* Emekli Osman Demir (72): Dar zamanda emekliler içinde, yaşlılar içinde ilaç gibi geldi. Bayramı erken yaşadık.* Esnaf Ahmet Pank (48): Vergi borçlarımız konuşunda getirilen kolaylık yüzümüzü güldürdü. Artık borçlarımızı rahat bir şekilde ödeyebileceğiz.* Emekli Yunus Gül: Şimdiye kadar bize bu kadar zam yapılmadı.* Kahvehane İşletmecisi Adnan Kılavuz: Vergi borçlarındaki yapılandırmayı devletin uzattığı bir el olarak görüyoruz.* Hatice Arayıcı (78): Emeklilere ikramiye, bayram hediyesi oldu. Bu ülkede AK Parti olduğu sürece hiç kimse aç kalmaz.* Kazım Parlaktan (72): İlk duyduğumda inanmamıştım. Televizyonda izledim. 