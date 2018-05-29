Altın fiyatları: 29 Mayıs çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu?

Vatandaşların altın fiyatları konusundaki araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Altın fiyatları konusundaki ilginin nedenini anlamak için önce ülkemizin kültürel kodlarını anlamak gerekmektedir. Toplumsal hafıza ve ortak paydalar o toplumun kültürünü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın oldukça önemlidir. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere armağan olarak altın takılır. Bu bir tür karşılıklı alışveriştir ve sosyal bağları kuvvetlendirir. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, külçe altın, Cumhuriyet altını fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları konusunda araştırma yapan vatandaşlarımızın özellikle ilgilendiği gram altın, çeyrek altın, yarım, tam, cumhuriyet altını fiyatları burada. İşte anlık olarak altındaki fiyat değişimi ve ayrıntılı inceleme...