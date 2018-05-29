Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatları: 29 Mayıs çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu?

: 29 Mayıs fiyatları ne kadar? Bugün ne kadar oldu?

Yatırım ve birikim yapma hedefindeki vatandaşların konusundaki araştırmaları da devam ediyor. Haftanın ikinci iş günü olan 29 Mayıs Salı günü altın fiyatları ne kadar, ne kadar oldu? Toplumumuzun her gün araştırdığı nadir konulardan biri olan altın fiyatları hakkında en doğru bilgi ve uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz. Piyasalarda son hafta yaşanan dalgalanmalar , çeyrek altın fiyatları konusundaki merakı da arttırdı! İşte 29 Mayıs altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 29.5.2018 09:07 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 09:40
Altın fiyatları: 29 Mayıs çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu?

Vatandaşların konusundaki araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Altın fiyatları konusundaki ilginin nedenini anlamak için önce ülkemizin kültürel kodlarını anlamak gerekmektedir. Toplumsal hafıza ve ortak paydalar o toplumun kültürünü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın oldukça önemlidir. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere armağan olarak altın takılır. Bu bir tür karşılıklı alışveriştir ve sosyal bağları kuvvetlendirir. , , , , külçe altın, fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları konusunda araştırma yapan vatandaşlarımızın özellikle ilgilendiği gram altın, çeyrek altın, yarım, tam, cumhuriyet altını fiyatları burada. İşte anlık olarak altındaki fiyat değişimi ve ayrıntılı inceleme...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları: 29 Mayıs çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN