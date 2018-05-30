Emekliye bayram öncesi ikramiye ve maaş hazır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ramazan Bayramı
öncesinde vatandaşları daha da rahatlatmak adına hem emekli maaşlarının hem de ikramiyelerin ödemelerini öne aldıklarını bildirerek, "Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK
emeklilerimizin emekli ikramiyelerini de 8 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. Emekli Sandığındaki emeklilerimizin maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının da 11-12-13 Haziran'da ödeyeceğiz" dedi. Sarıeroğlu, Adana
'da aHaber'in canlı yayınında yaptığı açıklamada, hükümet tarafından 12.3 milyon emekliyi ilgilendiren müjdeyi geçen günlerde açıkladıklarını anımsatarak, "Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 liralık bir ödememiz olacak. Bayram öncesinde inşallah bu ödemelerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DE BAYRAM ÖNCESİ...
Sarıeroğlu, İŞKUR
tarafından ödenen işsizlik
ödeneklerinin de Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Sarıeroğlu Adana Sanayi Odası İstihdam Hizmet Bürosu'nun açılışı için gittiği Adana'da esnafla sohbet etti ve Ramazan Şenlikleri Alanı'nı gezdi.