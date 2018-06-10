İnce ince geçti Bor'un pazarı

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

O kalabalıklara şöyle diyordu: "Bordan füze yakıtı yapmamız lazım. Bordan ısıya dayanıklı cam yapmamız lazım. Bor olarak satarsan ucuza satarsın ama füze yakıtı satarsan pahalıya satarsın."

Müthiş bir fikir(!) Neden bugüne kadar kimsenin aklına gelmemiş diyeceğim ama gerçek öyle değil. Türkiye yıllardır bunu tartışıyor ve hazırlanıyor. Şimdi sonuca da gelindi.

Neredeyse aynı saatlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bor madeniyle ilgili tarihi bir adımın tanıtımını yapıyor ve şu müjdeyi veriyordu:



"Eti Maden ve dünyanın bor teknolojileri alanında en büyük firmalarından biri olan Çinli Dalian Jinma ile işbirliği protokolü imzalayacak.

Bu protokol ile Balıkesir'de, yüksek teknoloji bor karbür üretim tesisi kuracağız. Bor karbür, madenden çıkan borun katma değerini 2 bin kata kadar artıracak bir teknoloji. Hammadde olarak tonu 200 dolardan başlayıp, yüksek teknolojili ürüne dönüştüğünde yaklaşık 400 bin dolara kadar çıkan bir katma değer oluşuyor." Hadi Kütahya mitinginde bunu duymadın, danışmanların da söylemedi. Peki İstanbul mitinginde hala mı duymamıştın?

Tabi asıl üzerinde durulması gereken gerçek şu; borda atılan bu adım bir günde ortaya çıkmış değil. Bir hazırlığı, bir geçmişi var bunun. Türkiye'yi yönetmek için yola çıkan bir siyasi aktörün bunu bilmesi gerekiyor.

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