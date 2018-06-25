Borsa'da en çok değer kazanan, değer kaybeden hisseler ve borsa işlem hacmi açıklandı

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları ve BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri açıklandı. İşte sıralamalar:

İŞLEM HACİM SIRALAMASI

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi (TL) Garanti Bankası 1.460.526.514 Türk Hava Yolları 1.326.273.524 Aselsan 828.834.346 Akbank 484.013.588 Kardemir (D) 465.196.102 Petkim 387.114.069 Sasa Polyester 324.092.416 İş Bankası (C) 273.738.313 T. Halk Bankası 269.518.847 Koza Altın 227.532.569 Yapı ve Kredi Bank. 220.501.438 Tüpraş 181.712.902 Turkcell 164.857.143 Koç Holding 125.108.063 Vakıflar Bankası 115.957.370 İpek Doğal Enerji 114.037.714 Ereğli Demir Çelik 113.867.488 Koza Madencilik 109.016.498 Sabancı Holding 83.249.639 Emlak Konut GMYO 79.715.624

EN ÇOK DEĞER KAZAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,12 0,94 19,15 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,99 4,41 13,15 İhlas Holding 0,36 0,33 9,09 Çemaş Döküm 2,13 1,98 7,58 Sasa Polyester 9,04 8,55 5,73 Tekfen Holding 15,78 14,95 5,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,92 5,69 4,04 Tümosan Motor ve Traktör 4,94 4,75 4,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Petkim 4,82 4,65 3,66 Koza Altın 37,60 36,28 3,64 Soda Sanayii 6,47 6,28 3,03 Otokar 74,90 72,85 2,81 Albaraka Türk 1,35 1,32 2,27 Karsan Otomotiv 1,43 1,40 2,14 Odaş Elektrik 4,35 4,27 1,87 Coca Cola İçecek 33,82 33,20 1,87 Banvit 11,70 11,50 1,74 Tüpraş 115,40 113,50 1,67 Turkcell 11,69 11,50 1,65

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EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 62,80 69,75 -9,96 Tofaş Oto. Fab. 23,36 25,48 -8,32 ICBC Turkey Bank 4,37 4,68 -6,62 İş Bankası (C) 5,66 6,00 -5,67 Koç Holding 13,72 14,45 -5,05 Garanti Bankası 8,11 8,52 -4,81 Arçelik 15,50 16,22 -4,44 İpek Doğal Enerji 5,79 6,05 -4,30 Akbank 7,06 7,37 -4,21 Doğan Holding 0,92 0,96 -4,17 Aksa 10,83 11,28 -3,99 Yataş 19,06 19,82 -3,83 Alarko Holding 4,52 4,70 -3,83 T. Halk Bankası 7,15 7,43 -3,77 Trakya Cam 4,20 4,36 -3,67 T.S.K.B. 0,92 0,95 -3,16 Türk Traktör 48,94 50,50 -3,09 Şok Marketler 7,95 8,20 -3,05 Brisa 5,84 6,02 -2,99 Vakıflar Bankası 4,76 4,90 -2,86

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BORSA ŞİRKETLERİNİN PİYASA DEĞERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 770 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 35.910.000.000 2,02 Koç Holding 34.792.521.246 1,19 Garanti Bankası 34.062.000.000 0,80 Tüpraş 28.898.375.680 4,00 Akbank 28.240.000.000 0,69 Turkcell 25.718.000.000 1,81 İş Bankası (C) 25.469.830.200 0,57 Aselsan 24.350.400.000 4,83 Enka İnşaat 22.950.000.000 0,92 Ford Otosan 22.037.148.000 6,83 Bim Mağazalar 20.265.300.000 6,33 Yapı ve Kredi Bank. 19.428.217.953 0,61 Sabancı Holding 17.975.958.632 0,66 Türk Hava Yolları 17.388.000.000 0,87 Türk Telekom 17.150.000.000 3,45 Anadolu Efes 13.938.157.891 1,26 Vakıflar Bankası 11.900.000.000 0,48 Tofaş Oto. Fab. 11.680.000.000 3,91 Arçelik 10.473.787.178 1,55 Şişe Cam 9.292.500.000 0,92