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Borsa'da en çok değer kazanan, değer kaybeden hisseler ve borsa işlem hacmi açıklandı

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları ve BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri açıklandı. İşte -hisse, döviz (dolar ve ) haberleri...

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 19:39 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 19:40
Borsa'da en çok değer kazanan, değer kaybeden hisseler ve borsa işlem hacmi açıklandı

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları ve BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri açıklandı. İşte sıralamalar:

İŞLEM HACİM SIRALAMASI

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi (TL)
Garanti Bankası1.460.526.514
Türk Hava Yolları1.326.273.524
Aselsan828.834.346
Akbank484.013.588
Kardemir (D)465.196.102
Petkim387.114.069
Sasa Polyester324.092.416
İş Bankası (C)273.738.313
T. Halk Bankası269.518.847
Koza Altın227.532.569
Yapı ve Kredi Bank.220.501.438
Tüpraş181.712.902
Turkcell164.857.143
Koç Holding125.108.063
Vakıflar Bankası115.957.370
İpek Doğal Enerji114.037.714
Ereğli Demir Çelik113.867.488
Koza Madencilik109.016.498
Sabancı Holding83.249.639
Emlak Konut GMYO79.715.624

EN ÇOK DEĞER KAZAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Gayrimenkul1,120,9419,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret4,994,4113,15
İhlas Holding0,360,339,09
Çemaş Döküm2,131,987,58
Sasa Polyester9,048,555,73
Tekfen Holding15,7814,955,55
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,925,694,04
Tümosan Motor ve Traktör4,944,754,00
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,260,254,00
Petkim4,824,653,66
Koza Altın37,6036,283,64
Soda Sanayii6,476,283,03
Otokar74,9072,852,81
Albaraka Türk1,351,322,27
Karsan Otomotiv1,431,402,14
Odaş Elektrik4,354,271,87
Coca Cola İçecek33,8233,201,87
Banvit11,7011,501,74
Tüpraş115,40113,501,67
Turkcell11,6911,501,65
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EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan62,8069,75-9,96
Tofaş Oto. Fab.23,3625,48-8,32
ICBC Turkey Bank4,374,68-6,62
İş Bankası (C)5,666,00-5,67
Koç Holding13,7214,45-5,05
Garanti Bankası8,118,52-4,81
Arçelik15,5016,22-4,44
İpek Doğal Enerji5,796,05-4,30
Akbank7,067,37-4,21
Doğan Holding0,920,96-4,17
Aksa10,8311,28-3,99
Yataş19,0619,82-3,83
Alarko Holding4,524,70-3,83
T. Halk Bankası7,157,43-3,77
Trakya Cam4,204,36-3,67
T.S.K.B.0,920,95-3,16
Türk Traktör48,9450,50-3,09
Şok Marketler7,958,20-3,05
Brisa5,846,02-2,99
Vakıflar Bankası4,764,90-2,86

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BORSA ŞİRKETLERİNİN PİYASA DEĞERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 770 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik35.910.000.0002,02
Koç Holding34.792.521.2461,19
Garanti Bankası34.062.000.0000,80
Tüpraş28.898.375.6804,00
Akbank28.240.000.0000,69
Turkcell25.718.000.0001,81
İş Bankası (C)25.469.830.2000,57
Aselsan24.350.400.0004,83
Enka İnşaat22.950.000.0000,92
Ford Otosan22.037.148.0006,83
Bim Mağazalar20.265.300.0006,33
Yapı ve Kredi Bank.19.428.217.9530,61
Sabancı Holding17.975.958.6320,66
Türk Hava Yolları17.388.000.0000,87
Türk Telekom17.150.000.0003,45
Anadolu Efes13.938.157.8911,26
Vakıflar Bankası11.900.000.0000,48
Tofaş Oto. Fab.11.680.000.0003,91
Arçelik10.473.787.1781,55
Şişe Cam9.292.500.0000,92

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Borsa'da en çok değer kazanan, değer kaybeden hisseler ve borsa işlem hacmi açıklandı
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