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fiyatlarında flaş gelişme! duyurusu sonrasında...

İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün () Viyana’da gerçekleştirdiği 174. olağan toplantısı sonucunda OPEC üyesi ülkelerin, kısıtlanan petrol üretimini artıracağının duyurulmasıyla düştü.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 17:06
Petrol fiyatlarında flaş gelişme! OPEC duyurusu sonrasında...

'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham ü günlük yüzde 1.73 azalışla varil başına 74.24 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.23 azalışla 68.42 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da doların 11 ayın en yüksek değerinden gerilemesinin etkisiyle yükseldikten sonra, hızını yavaşlattı.

- gümüş yüzde 0.78 düşüşle 16.33 dolardan,
- altın yüzde 0.20 düşüşle 1,268.3 dolardan,
- bakır yüzde 0.48 düşüşle 3.0125 dolardan,
- platin yüzde 0.01 düşüşle 873.4 dolardan,
- paladyum yüzde 0.04 düşüşle 946 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 187 liraya, çeyrek altın 311 liraya, Cumhuriyet altını da 1,274 liraya döndü.

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Petrol fiyatlarında flaş gelişme! OPEC duyurusu sonrasında...
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