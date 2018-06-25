Dolar bugün ne kadar? Son dakika 25 Haziran döviz kurları... Güncel dolar ve euro fiyatları

Tarihi 24 Haziran seçimlerinin sonuçları piyasalara olumlu bir şekilde yansıdı. Daha önce 5 TL civarlarına çıkan dolar seçim sonrası 4.53 TL'lere kadar geriledi. İşte 25 Haziran güncel döviz kurları.

Dolar geçen hafta cuma günü 4,66 seviyesindeydi. Seçim ertesi ilk iş gününe ise dolar kuru 4,62 TL düzeyinden başladı, gelen satışlarla 4,60 TL'nin altına indi. Sabah saatleri itibariyle 4,5375 TL'ye dek geriledi. TL'nin "seçim sonrası kazancı" yüzde 3'ü aştı.



Cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazanırken, Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu elde etti.