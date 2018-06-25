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Dolar bugün ne kadar? kurları... Güncel dolar ve euro fiyatları

? ne kadar oldu? Tarihi lerin sonuçlanmasından sonra piyasada dolar düşüşe geçti. Seçim sonuçlarından sonra Türk Lirası piyasaya yansıması pozitife geçince dolar 4.54 TL'nin altına düştü. Doların ardından Euro'da şu saatlerde 5.34 TL'den işlem görüyor. İşte güncel kurları.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 11:29
Dolar bugün ne kadar? Son dakika 25 Haziran döviz kurları... Güncel dolar ve euro fiyatları

Tarihi 24 Haziran lerinin sonuçları piyasalara olumlu bir şekilde yansıdı. Daha önce 5 TL civarlarına çıkan dolar seçim sonrası 4.53 TL'lere kadar geriledi. İşte güncel kurları.

Dolar geçen hafta cuma günü 4,66 seviyesindeydi. Seçim ertesi ilk iş gününe ise 4,62 TL düzeyinden başladı, gelen satışlarla 4,60 TL'nin altına indi. Sabah saatleri itibariyle 4,5375 TL'ye dek geriledi. TL'nin "seçim sonrası kazancı" yüzde 3'ü aştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanırken, Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu elde etti.

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Dolar bugün ne kadar? Son dakika 25 Haziran döviz kurları... Güncel dolar ve euro fiyatları
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