Türkiye seferber

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz
'daki hain darbe girişimine karşı, güçlü lider etrafında birleşerek tek yürek olup, tankların altına yatarak vatanına sahip çıkan Türk halkı, tarihe yeni bir destan daha yazıyor. Türkiye
'yi dış politikada diz çöktürmek için temmuz ortasında başlayan kur saldırısı merkezli ekonomik kuşatma operasyonuna karşı Türk milleti adeta seferberlik ilan etti. Parasına ve ülkesine sahip çıkan halk yurdun dört bir yanında dolar ve altın bozdurarak küresel oyunu bozmak için harekete geçerken, tekstilden perakendeye, teknolojiden bankacılığa kadar tüm sektörlerde de milli duruş çağrısı her geçen gün yükseliyor. Ekonomi yönetiminin aldığı yerinde kararlar ve vatandaşın yaklaşık 3 milyar dolarlık döviz
satışıyla dolar dün 6 liranın altına geriledi. Türkiye'de yaşayan yabancılar da Trump yönetimi ile birlikte adeta küresel bir hayduta dönüşen ABD'ye karşı, "Dünya beşten büyüktür" prensibinden hareket eden Türkiye'nin yanında yer alıyor. İşte dün Türkiye'nin dört bir yanından gelen seferberlik haberlerinden bazıları: İŞTEN ÇIKARILANI ALIRIZ
İstanbul
Hazırgiyim Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 5 hazır giyim ihracatçı birliği ve 11 sektörel dernek başkanıyla dolara karşı TL
ile ticaret çağrısı yaptı. Gültepe, "Eleman çıkarılması mümkün değil. Varsa öyle bir durum biz işten çıkarılan arkadaşları almaya hazırız" dedi. TGSD Başkanı Hadi Karasu, yüksek siparişler yüzünden kapasitelerin sınırları zorladığını belirtirken, BMD Başkanı Sinan Öncel ise, kiraların ikiye katlandığını söyledi. MAAŞINI HAZİNE'YE BAĞI
Erzıncan
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Gökçen, Türk Lirası
ve ülke ekonomisine destek vermek amacıyla bir aylık maaşını hazineye bağışlayacak. ?İNGİLTERE'DE TÜRK LİRASI KALMADI
İngiltere'nin
önde gelen döviz şirketlerinden
ICE, yaz
tatili için Türkiye'ye
ilgi artınca, kasalarında
TL kalmadığını
açıkladı. Şirket,
İngiliz turistlerden
Türkiye'ye görülmemiş
bir talep olduğunu
belirtti. Şirket,
internet sitesi üzerinden
yapılan TL
alımlarının yüzde 24
bin arttığını açıkladı.
ICE Genel Müdürü
Louis Bridger "TL'ye
görülmemiş bir talep
var" dedi. ANADOLU'DA TRUMP TEPKİSİ İzmir:
Torbalı ilçesinde son iki günde 5 milyon TL değerindeki 20 kilogram altın ve 500 bin dolarlık döviz Türk Lirası'na dönüştürüldü. İstanbul:
MASKO Mobilyacılar Çarşısı yönetimi ve esnafı 150 bin dolar bozdurdu. Yozgat:
Çekerek İlçesi'nde 51 köy ve mahalle muhtarı temmuz maaşlarını devlete bağışladı. Amasya:
Eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Mahmut Demir 9 bin 200 doları Türk Lirası'na çevird ATO BİNA İÇİN AYIRDIĞI PARAYI ÜYELERE VERECEK
Yönetimi, Türkiye ekonomisine yönelik olarak başlatılan dolar merkezli saldırıya karşı taarruza geçti. Amerikan mallarını boykot çağrısında bulunan Ankara Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO yönetiminin oy birliğiyle belirlediği beş maddelik eylem planını açıkladı. ATO Hizmet Binası Projesi'ni ertelediklerini bildiren Baran, bina için ayırdıkları kaynağı Nefes Kredisi olarak üyelerine vermek üzere harekete geçeceklerini söyledi. Satın almalarda maliyeti yüksek bile olsa yerli malını ithal ürüne tercih edeceklerini vurgulayan Baran, Amerikan mallarına boykot çağrısında bulundu. Türkiye'nin ikinci büyük odası olan Ankara Ticaret Odası'nın sorumluluklarının farkında olduğunu vurgulayan Baran, "Cumhurbaşkanı
mızın döviz seferberliği çağrısına ATO olarak cevap veriyoruz, 'Biz de varız' diyoruz" diye konuştu. VATANDAŞ BİR TON ALTIN BOZDURDU
Adana
Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Yastık altından 1 ton altın çıktı" dedi. 2 bin dolar olan birikimini bozdurduğunu söyleyen Adanalı Fatma Yurduseven, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan tökezlerse Türkiye düşer" diye konuştu. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Can Okan Gül, "100 dolarımı bozdurdum" dedi. İTALYAN İŞADAMINDAN TÜRK LİRASI'NA DESTEK İzmir
'de
şirketi bulunan İtalyan işadamı Amer Abd Alla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın döviz çağrısına destek amacıyla bankada şahsi hesabında bulunan 228 bin doları Türk Lirası'na çevirdi