HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Türkiye seferber

seferber

Kur saldırısı altındaki , ’daki gibi yine tek yürek oldu. Vatandaş, yurdun dört bir yanında ’ye sahip çıkmak için yaklaşık 3 milyar dolarlık bozdurdu. Sanayi ve ticaret odaları ile sektör temsilcileri ekonomiyi korumak adına önemli adımlar attı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Türkiye seferber
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'daki hain darbe girişimine karşı, güçlü lider etrafında birleşerek tek yürek olup, tankların altına yatarak vatanına sahip çıkan Türk halkı, tarihe yeni bir destan daha yazıyor. 'yi dış politikada diz çöktürmek için temmuz ortasında başlayan kur saldırısı merkezli ekonomik kuşatma operasyonuna karşı Türk milleti adeta seferberlik ilan etti. Parasına ve ülkesine sahip çıkan halk yurdun dört bir yanında dolar ve altın bozdurarak küresel oyunu bozmak için harekete geçerken, tekstilden perakendeye, teknolojiden bankacılığa kadar tüm sektörlerde de milli duruş çağrısı her geçen gün yükseliyor. Ekonomi yönetiminin aldığı yerinde kararlar ve vatandaşın yaklaşık 3 milyar dolarlık satışıyla dolar dün 6 liranın altına geriledi. Türkiye'de yaşayan yabancılar da Trump yönetimi ile birlikte adeta küresel bir hayduta dönüşen ABD'ye karşı, "Dünya beşten büyüktür" prensibinden hareket eden Türkiye'nin yanında yer alıyor. İşte dün Türkiye'nin dört bir yanından gelen seferberlik haberlerinden bazıları:

İŞTEN ÇIKARILANI ALIRIZ
İstanbul Hazırgiyim Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 5 hazır giyim ihracatçı birliği ve 11 sektörel dernek başkanıyla dolara karşı ile ticaret çağrısı yaptı. Gültepe, "Eleman çıkarılması mümkün değil. Varsa öyle bir durum biz işten çıkarılan arkadaşları almaya hazırız" dedi. TGSD Başkanı Hadi Karasu, yüksek siparişler yüzünden kapasitelerin sınırları zorladığını belirtirken, BMD Başkanı Sinan Öncel ise, kiraların ikiye katlandığını söyledi.

MAAŞINI HAZİNE'YE BAĞI
Erzıncan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Gökçen, ve ülke ekonomisine destek vermek amacıyla bir aylık maaşını hazineye bağışlayacak.

?İNGİLTERE'DE TÜRK LİRASI KALMADI
İngiltere'nin önde gelen döviz şirketlerinden ICE, yaz tatili için Türkiye'ye ilgi artınca, kasalarında TL kalmadığını açıkladı. Şirket, İngiliz turistlerden Türkiye'ye görülmemiş bir talep olduğunu belirtti. Şirket, internet sitesi üzerinden yapılan TL alımlarının yüzde 24 bin arttığını açıkladı. ICE Genel Müdürü Louis Bridger "TL'ye görülmemiş bir talep var" dedi.

ANADOLU'DA TRUMP TEPKİSİ
İzmir: Torbalı ilçesinde son iki günde 5 milyon TL değerindeki 20 kilogram altın ve 500 bin dolarlık döviz Türk Lirası'na dönüştürüldü.
İstanbul: MASKO Mobilyacılar Çarşısı yönetimi ve esnafı 150 bin dolar bozdurdu.
Yozgat: Çekerek İlçesi'nde 51 köy ve mahalle muhtarı temmuz maaşlarını devlete bağışladı.
Amasya: Eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Mahmut Demir 9 bin 200 doları Türk Lirası'na çevird

ATO BİNA İÇİN AYIRDIĞI PARAYI ÜYELERE VERECEK
Yönetimi, Türkiye ekonomisine yönelik olarak başlatılan dolar merkezli saldırıya karşı taarruza geçti. Amerikan mallarını boykot çağrısında bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO yönetiminin oy birliğiyle belirlediği beş maddelik eylem planını açıkladı. ATO Hizmet Binası Projesi'ni ertelediklerini bildiren Baran, bina için ayırdıkları kaynağı Nefes Kredisi olarak üyelerine vermek üzere harekete geçeceklerini söyledi. Satın almalarda maliyeti yüksek bile olsa yerli malını ithal ürüne tercih edeceklerini vurgulayan Baran, Amerikan mallarına boykot çağrısında bulundu. Türkiye'nin ikinci büyük odası olan Ankara Ticaret Odası'nın sorumluluklarının farkında olduğunu vurgulayan Baran, "mızın döviz seferberliği çağrısına ATO olarak cevap veriyoruz, 'Biz de varız' diyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞ BİR TON ALTIN BOZDURDU
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Yastık altından 1 ton altın çıktı" dedi. 2 bin dolar olan birikimini bozdurduğunu söyleyen Adanalı Fatma Yurduseven, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan tökezlerse Türkiye düşer" diye konuştu. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Can Okan Gül, "100 dolarımı bozdurdum" dedi.

İTALYAN İŞADAMINDAN TÜRK LİRASI'NA DESTEK
'de şirketi bulunan İtalyan işadamı Amer Abd Alla, Cumhurbaşkanı 'ın döviz çağrısına destek amacıyla bankada şahsi hesabında bulunan 228 bin doları Türk Lirası'na çevirdi
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Bu bayram, ihtiyaçlarınızı dert etmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye seferber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN