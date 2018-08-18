Kur saldırısına karşı reel sektöre koruma hamlesi kredi kalkanı

Dolar kuru üzerinden başlatılan ekonomik kuşatma operasyonuna karşı tek yürek olan, para ve sermaye piyasalarında ilgili kurumların aldığı önlemlerle tansiyonu düşürme yolunda önemli adım atan Türkiye, şimdi de reel sektör, sanayici, KOBİ ve girişimciler için harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 6 binin üzerinde yatırımcıyla gerçekleştirdiği telekonferansla güveni artırmasının ardından bakanlık, reel sektörü banka kredileri kapsamında rahatlatıcı bir dizi tedbiri dün itibarıyla uygulamaya koydu.







TAVSİYE NİTELİĞİNDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kurum olarak, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomiyi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlatılan politikaların sürdürüldüğü ifade edildi. Kurdaki yükseliş sonrası bankaları ve reel sektörü rahatlatmak için devreye alınan aksiyon planının uygulamasına devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiyesiyle özellikle reel sektörü banka kredileri kapsamında rahatlatıcı bir dizi tedbiri devreye alıyoruz" ifadesine yer verildi. Bakanlık, tedbirler kapsamında yer alan hususların TBB Yönetim Kurulu tarafından üyelerine tavsiye niteliğinde alınan kararlar olduğuna dikkat çekti.



KREDİ KAPAMA OLMAYACAK

Belirlenen tedbirlere göre, her bir firmanın durumu ayrı ayrı özenle değerlendirilecek ve karşılıklı iyi niyet esasına dayalı hareket edilecek. Kredi kanalları açık tutulmaya, firma nakit akışlarının sürdürülebilirliğini teminen, vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlanmaya devam edilecek. Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacak.







İLAVE TEMİNAT İSTENMEYECEK

Yine kur etkisiyle teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave teminat talep edilmeyecek. 8 Ağustos'tan itibaren yaşanan ekonomik ortam nedeniyle oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler Risk Merkezi'ne 'mücbir sebep' koduyla bildirilebilecek. Bu uygulama, firmaların kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecek.



BDDK

Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyecek.



SPK

Halka açık bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlem yapılacak.

Bayram süresince yatırımcıları korumak için forex piyasasında kaldıraç oranı 1:1'e çekildi. Normal şartlarda kaldıraç 1:10 olarak uygulanıyordu. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda döviz sözleşmeleri için teminatlar bir haftada üç



HAZİNE

İhraç edilecek senetlerin çeşitlendirilmesi ve piyasaların desteklenmesi amacıyla 91 gün vadeli kuponsuz Hazine bonosu ihalesi yapıldı.



BORSA İSTANBUL

Açığa satış işlemi, son gerçekleşen işlem fiyatının üzerinde bir fiyattan yapılabilecek.