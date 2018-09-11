Ekonomide dengelenme süreci başladı

Güçlü ihracat
ve turizm
gelirlerindeki yüksek performansın net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağladığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, "Bu durum, ekonomi politikalarımızdaki temel hedeflerimizin başında gelen, ekonominin dengelenme sürecinin başladığını gösteriyor. Büyümede temel hedef olan ihracata dayalı büyüme istikametinde ilerlendiğini ortaya koymuştur" dedi. İkinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Albayrak, öncü göstergelerin, üçüncü çeyrekten itibaren iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret ettiğini söyledi. Albayrak, yılın geri kalanında ithalat talebinin düşmesi, ihracat ve turizm gelirlerindeki devam eden güçlü seyir ile net dış talebin büyümeye yüksek oranda pozitif katkı sağlamasının beklendiğine dikkati çekti. TOPYEKÛN MÜCADELE
Albayrak, son dönemde finansal koşullarda ortaya çıkan sıkılaşma ve piyasalarda yaşanan dalgalanmanın, temelde enflasyon
ve cari açık
alanlarındaki kırılganlıklarla daha kararlı mücadele etmeyi ve makroekonomik dengelenme politika setini oluşturmayı gerektirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Enflasyonla topyekûn mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesi bu dönemdeki öncelikli hedeflerimizdir. Yapısal reformlarla desteklenen maliye politikasındaki sıkı duruş ve makroekonomik dengelenme politikası büyümeyi orta vadede daha sağlıklı bir patikaya getirecektir. Bu büyümenin getirdiği refahın adaletli paylaşımı, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı ve güçlü toplumumuz ile gerçekleşecektir."