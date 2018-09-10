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büyümede 'nin zirvesinde

ekonomisi, ikinci çeyrekte yakaladığı yüzde 5,2'lik büyüme hızıyla 'de lider, 'de ise ikinci oldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 12:05
Türkiye büyümede OECD'nin zirvesinde

ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yakaladığı yüzde 5,2'lik büyüme oranıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü () ülkelerini geride bırakırken, Avrupa Birliği () ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve OECD verilerinden derlediği bilgilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışı 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,3 olarak belirlenen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrek itibarıyla kaydettiği yüzde 5,2'lik büyümeyle OECD'de lider, AB'de ise ikinci oldu.

Söz konusu dönemde OECD büyüme ortalaması yüzde 2,5, ile AB'de büyüme ortalaması yüzde 2,1 olarak gerçekleşirken, Türkiye, büyüme hızıyla bu bölgelerin çok üstünde performans sergiledi.

Avrupa'da nisan-mayıs-haziran döneminde en fazla büyüme kaydeden ülke yüzde 5,7 ile Malta oldu. Türkiye'den sonra en fazla büyüme gösteren Avrupa ülkesi yüzde 5 ile Polonya olurken, bu ülkeyi yüzde 4,6 ile , yüzde 4,4 ile izledi. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden bu dönemde yüzde 2,7, yüzde 1,9, yüzde 1,7 ve yüzde 1,3 büyüdü.

Büyümede en zayıf performansı gösteren Avrupa ülkeleri ise yüzde 0,6 ile , yüzde 1,2 ile oldu.

Son dakika: İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

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Türkiye büyümede OECD'nin zirvesinde
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