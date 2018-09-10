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: İkinci çeyrek rakamları açıklandı

haberi... ekonomisi, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 5.2 büyüdü.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 10:50
Son dakika: İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,2 arttı.Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 lira olarak gerçekleşti.

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GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 1,5, sanayi sektörünün yüzde 4,3, inşaat sektörünün ise yüzde 0,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 8 yükseliş gösterdi.

AA Finans'ın " Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,2 olmuştu.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

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Son dakika: İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
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