Asgari ücret'te pazarlık 2 bin liradan başlayacak!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zam oranı Aralık ayında belli olacak. Yıl sonunda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

Vatan'ın haberine göre, son aylarda hızlı yükselen enflasyon nedeniyle işçi tarafı erken harekete geçirdi. Toplantıların başlamasına 2.5 ay kala konuyu tartışmaya açan işçi tarafı bu yıl yapılacak zammın en az yüzde 25 olmasını isteyeceklerini belirtirken, işverene verilen desteklerin işçilerden esirgenmemesini talep etti. Türk-İş ve DİSK gibi sendikalar işçilerin toplantıda gündeme getireceği diğer talepleri belirlemek üzere görüşmelere başladı.

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DESTEK DEVAM ETSİN

Masanın işveren tarafında henüz net bir teklif ortaya çıkmazken işverenlerin hükümetten asgari ücretliye verilen aylık 100 liralık desteğin kapsamının artırılması ve sürenin uzatılmasını talep edecek. İşverenler, desteğin devam etmemesi durumda işçi başına maliyetin yüzde 8 artacağını bunun sonucu olarak da istihdamın olumsuz etkileneceğini belirtti.

Geçen yıl Aralık ayında toplanan komisyon ilk 2 görüşmede ortak bir sonuca ulaşamamış 3'üncü görüşmeden 2018 yılı için yüzde 14.2'lik bir zam kararı çıkmış ve asgari ücret net 1.603 lira olmuştu. 2016 ve 2017'de devlet tarafından işverene, asgari ücret destek uygulaması kapsamında aylık 100 lira ödeme desteği sağlanmıştı. Geçen yılın sonunda işverenlerin talebi üzerine bu uygulamanın 2018'de de devamına kadar verilmiş ancak süre 9 ay olarak belirlenmişti. Şimdi işveren bu desteğin önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir şekilde sürdürülmesini istiyor.

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DİSK: YÜZDE 50 ZAM İSTİYOR

Asgari ücret toplantıları için Aralık ayının beklenmemesinin gerektiğini ifade eden Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çekezoğlu, 2019'daki ücret artışını konuşmadan önce 2018 için acil bir toplantı yapıp enflasyondan kaynaklanan kayıplarını telafi edilmesi gerektiğini söyledi. Çerkezoğlu, gelecek yıl için asgari ücret konusunda da taleplerinin yüzde 50'lik bir zam oranı olduğu söyledi ve ücretin en az 2 bin 600 lira olması gerektiğini belirtti.

TÜRK-İŞ: PAZARDA FİYAT KATLANDI

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, yapılacak görüşmeler öncesinde bu yıl pazarlıkların 2 bin liradan açılması gerektiğini söyledi. Esnafın can suyu, işverenin nefes kredileri ile desteklendiğini belirten Atalay, "6 milyon asgari ücretli 1.603 lira ile geçinmeye çalışıyor. Pazarda ve markette ürünlerin fiyatları son dönemlerde katlandı. Bu ülke hepimizin. Her kesimin düşünülmesi gerekiyor" dedi.