Limak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünel!

İnşaat çalışmalarına 15 Nisan 2013'te başlanan ancak DEAŞ tehdidi nedeniyle bir süre yapımına ara verilen tünelde sona varıldı.

Çift geliş, çift gidiş olmak üzere iki tüpten oluşan ve toplam uzunluğu 7.2 kilometreyi bulan tünelin açılış töreni Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Bacaksız, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi İmar Bakanı Derbaz Kosret Resul, iş adamı ve Ağrı eski milletvekili Cemal Kaya, Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

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TÜRK İHRACATÇILAR İÇİN KOLAY ULAŞIM

Türk ihracatçılar için avantaj İhaleyi ilk aldıklarında 30 ayda bitirme taahhütleri olduğunu söyleyen Nihat Özdemir, "Biz şirket olarak 24 ayda bitirmeyi hedefledik; ancak, işlerin büyük bölümünü tamamladıktan sonra DAEŞ tehdidi yüzünden işleri bir süre askıya almak zorunda kaldık. Ama bugün inşaatı tamamlayarak hizmete açtığımız için çok mutuyuz" dedi.

Bölgenin Türkiye'ye en yakın yerlerden biri olduğunu belirten Özdemir, "Burası ayrıca, Türkiye'den yapılan ihracatın geçtiği yolun üzerinde. Eskiden bu tünelin yerinde çok uzun virajlarla bir dağı tırmanıyorduk. Artık bu sorun ortadan kalktı. Türk ihracatçılar artık Irak'ın iç noktalarına kadar rahatça ulaşabilecek. Bunun dışında Türk vatandaşlarımızın bir kısmı burada bir kısmı diğer taraftalar. Onların birbirine ziyaretleri sırasında da bu yol çok kullanılıyor. Bölge halkı için de büyük kolaylık sağlanmış olacak" diye konuştu.

TOPLAM 400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

400 kişiye istihdam sağlandı Tünelin Irak'ın en büyüğü ve en pahalılarından olduğunu söyleyen Özdemir, projenin yangın, havalandırma, aydınlanma ve elektronik sistemlerini yaparken teknolojinin son modellerini uyguladıklarını belirtti.

İnşaat boyunca 300'ü Türkiye'den 100 kişi de Irak'tan olmak üzere toplam 400 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Özdemir, "Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin tekrar eski rayına oturmasını ve daha da gelişmesini bekliyoruz" dedi.

"Tüneli Erbil'e kadar uzatmak lazım" Hedeflerini "Bölgede kalıcı olmak" diye açıklayan Özdemir, "Yeni projelerle ilgilenerek onlara finansman sağlamak ve bölgenin imkanlarını kullanarak birçok projeye daha imza atmak istiyoruz" dedi.