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haberi | Bugün ne kadar, kaç TL? 2 Ekim Salı... Güncel altın fiyatları...

2 Ekim Salı (bugün) ne kadar? Altın fiyatlarında inişli çıkışlı grafik yaşanmasından sonra altına olan merak her geçen gün sürmeye devam ediyor. ne kadar? 2018 Ekim ayına girdiğimiz bu günlerde altında düşüşler sürmeye devam ediyor. Dolar ve Euro'nun dün öğlen saatlerinde düşüş gerçekleştirmesinden sonra vatandaşlar altın fiyatlarını internet üzerinden araştırmaya başladı. Ülkemizde yatırım amacıyla sıkça kullanılmakta olan altın fiyatları olarak haberimizde güncellenmekte. Çeyrek altının geçtiğimiz aylar içerisinde 420 TL'ye kadar çıkması vatandaşın yönünü a çevirdi. Dün 231 TL civarlarında satılan gram altın bugün düşüş gerçekleştirdi. Bugün ? Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları...

Giriş Tarihi: 2.10.2018 07:56
Son dakika haberi | Bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları 2 Ekim Salı... Güncel altın fiyatları...

altın fiyatları vatandaşların araştırdığı konuların başında gelmeye devam ediyor. Ülkemizde dolar ve euro'dan daha önemli bir kültüre sahip olan trend listelerin başında yer almaya devam ediyor. Özellikle hem yatırım hem de hediyeleşmek için kullanılan altın fiyatları eylül ayına göre düşüş göstermekte. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş internet üzerinde nı araştırır olmuş, bunun neticesinde " ne kadar" sorusu trendlerin başında yer almıştı.Altın ile ilgili tüm detaylı bilgilere bu başlık altında ulaşabilirsiniz. 2 Ekim güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet, ve fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR - KAÇ TL?

Sabah.com.tr olarak, Ekim ayının ilk günü altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar için anbean güncellemeye devam edeceğiz. Yatırım amacıyla en çok tercih edilen altın olarak tercih edilmekte. Bugün ?

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Son dakika haberi | Bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları 2 Ekim Salı... Güncel altın fiyatları...
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