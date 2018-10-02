Son dakika haberi | Bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları 2 Ekim Salı... Güncel altın fiyatları...

Son dakika altın fiyatları vatandaşların araştırdığı konuların başında gelmeye devam ediyor. Ülkemizde dolar ve euro'dan daha önemli bir kültüre sahip olan altın fiyatları trend listelerin başında yer almaya devam ediyor. Özellikle hem yatırım hem de hediyeleşmek için kullanılan altın fiyatları eylül ayına göre düşüş göstermekte. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş internet üzerinde altın fiyatlarını araştırır olmuş, bunun neticesinde "Çeyrek altın ne kadar" sorusu trendlerin başında yer almıştı.Altın ile ilgili tüm detaylı bilgilere bu başlık altında ulaşabilirsiniz. 2 Ekim güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR - KAÇ TL?

Sabah.com.tr olarak, Ekim ayının ilk günü altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar için anbean güncellemeye devam edeceğiz. Yatırım amacıyla en çok tercih edilen altın olarak çeyrek altın tercih edilmekte. Bugün çeyrek altın ne kadar?