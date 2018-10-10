Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,5 şiddetindeki deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle Türkiye'den bölgeye giden sivil toplum kuruluşları, binlerce afetzedeye sıcak yemek, gıda ve hijyen yardımı ulaştırdı.

Bakan Albayrak Kızılay ile birlikte Endonezya'da yardım dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya taziye dileklerini bildirmesi, Türkiye'nin AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Endonezya'ya her türlü yardıma hazır olduğunu iletmesinin ardından AFAD'ın yanı sıra aralarında Diyanet Vakfı, Türk Kızılayı, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşu çalışmalarına başladı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK KIZILAY İLE BİRLİKTE AFETZEDELERE GIDA YARDIMI DAĞITTI

Türk Kızılayının Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda Albayrak'ın afetzedelere Kızılayın yardım poşetlerini ulaştırdığı görülüyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 45'E YÜKSELDİ

Endonezya'da 28 Eylül'de yaşanan depremde şimdiye kadar 2 bin 45 kişi yaşamını yitirirken, 10 bin 679 kişi yaralandı. Ülkede 671 kişi ise hala kayıp. Yaklaşık 70 bin yapının yıkıldığı deprem sonrası 82 bin kişinin yardıma muhtaç durumda olduğu belirtiliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Kaynak: TRT Haber, AA