İşyeri ve istihdama destek milyonların yüzünü güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam teşvikleriyle 2019'a güçlü bir giriş yapıyor. Gelecek yılda sigorta primi, vergiler, bölgesel istihdam, yatırım desteklerinden yaklaşık 2 milyon işyerini ve milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. 2019'da 1 milyon 885 bine yakın işyeri asgari ücret desteğinden yararlanacak. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "2019 yılı müjdeleri" olarak ifade ettiği istihdam teşvikleri ve çalışanlara etkileri;Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak için verilen bölgesel istihdam teşviki bir yıl daha uzatılıyor. 52 il, 2 ilçede işverenlere SGK priminden 6 puan daha indirim sağlanacak. Beş puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim desteğinden de 250 bine yakın işyerinin yararlanması bekleniyor. Bu yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışan için bölgesel istihdam teşvikinden yararlanılırken gelecek yıl da bu sayının 1.5 milyona ulaşması bekleniyor. Yine bölgesel yatırım kapsamında da 3 bine yakın işyerine destek sağlanması planlanıyor.Bu yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği gelecek yıl 12 ay boyunca verilecek. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran bin 594 işyeri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran 1 milyon 883 bin 139 işyeri için 150 lira olacak. 2016'da başlatılan asgari ücret desteğinden bu yıl aylık ortalama 835 lira olmak üzere 6 milyar liranın üzerinde destek sağlandı. 2018'de 1 milyon 681 bin işyeri asgari ücret desteğinden yararlanmıştı. Bu kapsamda ortalama 9.6 milyon sigortalı bulunuyor. İki yıllık dönemde istihdama yaklaşık 26 milyar lira destek sağlandı. 2019'da yaklaşık 2 milyon işyerine 12 aylık dönemde verilecek asgari ücret desteği de 12 milyarı geçecek.2019-2020 yılında ilk kez işe alınacak işçilerin tüm sigorta ve vergi giderleri (asgari ücret üzerinden) devlet üstlenecek. Cumhurbaşkanlığı programına göre gelecek yıl yaklaşık 440 bin yeni istihdam yaratılacak. Bu kapsamda ilk kez işe başlayacak bu kişilerin işverene maliyeti de minimize edilmiş olacak.Sigorta prim teşviki uygulaması ile 2019 yılında 50 ve üzeri sigortalı çalıştıran bin 594 işyeri 3 puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran 1 milyon 883 bin 139 işyeri 5 puanlık teşvişten yararlanacak.İlave istihdam kapsamında bu yıl 69 bin işyeri 348 bin çalışanı için 221 milyon liralık teşvikten yararlandı. Yeni yılda da artı istihdam yaratacak işverenlere sigorta, vergi desteği sürecek, 18-25 yaş arası gençlerin maliyetini devlet karşılayacak. Bu destek 2020 yılına kadar devam edecek.Devletten sosyal yardım alan 180 bin kişiye istihdam yaratan işverene prim desteği sağlanacak.2019'da yaklaşık 1 milyon işyerinin 8 milyonun üzerinde çalışan için 5 puanlık prim indiriminden yararlanması bekleniyor. Bu yıl 5 puanlık indirim için kamunun sağladığı destek 1.5 milyar lirayı geçerken gelecek yıl 2 milyara ulaşması öngörülüyor.İşbaşı eğitim teşvikinden yararlanan işletme sayısı 4 bini geçti. Engelli istihdamı kapsamında yaklaşık 35 bin işyerine destek sağlanırken, gelecek yıl sağlanacak teşviklerle 1 milyon 250 bin istihdam hedefleniyor. Kadın, genç istihdamına yönelik teşvikler 2019'da da sürecek. Bu yıl 149 bin işletme 361 bin çalışanı için 139 milyon 653 bin lira tutarında teşvikten yararlandı.İmalat ve bilişim sektörlerinde bu teşvikler 2019 yılında da yüksek olacak. Tüm sektörlerde yeni istihdama destek verilirken, imalat ve bilişim alanında prime esas kazanç üzerinden prim desteği hesaplanacak. Bu yıl için bu destek 820 liraya ulaşırken, bilişim ve imalat sektöründe prime esas kazanç üzerinden teşvik sağlanacağı için daha da artacak. Bu teşvikler 2020 Aralık ayına kadar sürecek.İşverenler teşviklerden 12 ay süreyle yararlanabilecek. Üç yıl içinde yaratacakları yeni istihdam için 12 ay süreyle destek alacaklar. İstihdam edilen kişinin 18 yaşından büyük kadın, 18-25 yaş arası genç erkek ve engelli olması durumunda, işverenin teşviklerden yararlanma süresi 18 ay oluyor. Yeni şirketler, ilk 3 ay sonrası bu desteklerden yararlanabiliyor.Bu teşviklerden yararlanılması için işe alınacakların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması zorunluluğu bulunuyor. İşe başladığında önceki üç aylık dönemde çalışmıyor olması, çalışıyorsa da 10 günden fazla sigortalı olmaması koşulu bulunuyor.Hükümet 2018'de girişimci gençlere prim teşviki getirdi. 18-29 yaş aralığında ilk defa Bağ-Kur'lu olanların primlerinin devlet tarafından karşılanması sağlandı. 4 bin genç girişimciye 2 milyon lira tutarında teşvik verildi. Bu yıl başlatılan yeni nesil teşvik uygulaması ile tüm sektörlere sigorta primi ve vergi teşviki getirildi. İmalat ve bilişim sektöründe çalışanlara azami 2 bin 151 lira, diğer sektör çalışanlarına 883 lira prim desteği sağlandı.