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Bakan 'tan ödül alan 500 hizmet ihracatçısına tebrik

Hazine ve Maliye Bakanı 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödülleri'ne ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, dengelenme sürecinde hedefe ulaşılması konusu ile ilgili "Tüm ihracat alanlarındaki performansımızı daha da ileri taşıyacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 21:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 22:08
Bakan Berat Albayrak'tan ödül alan 500 hizmet ihracatçısına tebrik

"En Büyük Hizmet İhracatçısı Ödülleri" bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'nin 500 en büyük hizmet ihracatçısının gururunu paylaştığını belirterek ödül alan iş adamlarını tebrik etti.

Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün Türkiye'nin 500 en büyük hizmet ihracatçısının gururunu paylaştık. Ödül alan tüm iş insanlarımızı tebrik ediyoruz.

Dengelenme sürecinde istediğimiz seviyeye ulaşmak için tüm ihracat alanlarındaki performansımızı daha da ileri taşıyacağız."

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Bakan Berat Albayrak'tan ödül alan 500 hizmet ihracatçısına tebrik
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