Spekülasyon yapan arka vagonda kalacak

Seçim öncesinde ekonomiyle ilgili algı operasyonları yapanlara Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sert çıktı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda konuşan Albayrak, "Nisanda birileri bir şey bekliyor. Hayır, işin komik tarafı şu; nisanda her şey çok daha güzel olduğunda burada başka, orada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacak? Ağustosta ve eylülde 'Türkiye batıyor' diyenler, bugün nasıl bakıyorsa öyle bakacak diyebilirsiniz. Ama önemli olan şu; o diyenler trenin artık çok arka vagonunda kalacaklar, erken yol alanlar çok daha önde bu süreci yönetecekler" dedi.

Bakan Albayrak'tan Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

REFORMLAR İKİNCİ ÇEYREKTE

Bakan Albayrak, ikinci çeyrekle birlikte yapısal reformların Meclis'e getirilmesi için çalıştıklarını belirterek, 2019'un çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacağını vurguladı. Albayrak, şöyle konuştu: "2019 önemli adımlar atılarak içeride ve dışarıda çok daha güçlü, pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak. Nisan, mayıstan sonra zaten mevsimsel etkilerle, turizm, ihracat noktasındaki atılan adımlarla ve reformlarla birlikte Türkiye çok daha güzel ve mutlu bir sürece doğru hızla yol alacak."







2019 RAHAT BIR YIL OLACAK

2019'un çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacağını söyleyen Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "İçeride ve dışarıda önemli adımlarla pozitif neticeler aldığımız bir yıl olacak. Mevsimsel ektiler ile birlikte turizm, ihracat noktasında atılan adımlarla birlikte Türkiye çok daha güzel bir sürece doğru hızla yol alacak. Özellikle vergi sisteminin daha basit, etkin geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturulmasına ve vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar büyük bir önem arz ediyor. Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak ve mecbur olmadıkça yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz."

Bakan Albayrak: Hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz

26 MİLYON ADET POSTA BİR ÜLKEDEN GELİYOR

Bakan Albayrak elektronik ticaret/dijital vergilendirme konusunda, Türkiye'de üretim yapanların haksızlığa uğramaması adına çok güçlü refleksler vereceklerini söyledi. Albayrak, 0.2 kilograma kadar postanın mektup olarak görüldüğünü, ancak tek bir ülkeden yılda 26 milyon adet mektup gelmesinin mümkün olmadığını belirterek, bu sürecin vergisiz ticaret için kullanıldığını kaydetti. Vergi suiistimallerine de değinen Albayrak, şöyle konuştu: "Vergi oranları iç üretimi mi destekliyor, ithalatı mı? İthal eden firmaların yerli üretimini mi destekliyor yoksa telefonu açıyor, internetten sipariş veriyor, geliyor. Bunun istihdama, vergiye etkisi var mı? Adam İrlanda'da şirket kurmuş, cep telefonuyla alışveriş yapıyorsunuz. Sonra? Vergi yok. Bırakın vergiyi 1 tane şube yok. 10 yıldır, 100 yıldır burada yatırımı ve ilişkileri olan, istihdam sağlayanlar bir tarafa diğerleri bir tarafa. Şimdi bunları ayıracağız."







DEVREDEN KDV SORUNU ORTADAN KALKACAK

Yeni dönemde gelir dağılımını daha adil hale getirme, vergi tabanını genişletme, vergiye uyumu kolaylaştırma, öngörülebilir, basit, kolay ve yönetilebilir bir vergi sistemi oluşturmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirten Albayrak, "Yeni ekosistemin içerisinde devreden KDV sorununu ortadan kaldıracağız. Böyle bir sorunu doğurmayacak bir düzenlemeyle hem BDDK'nın iş yükünün azaltılması hem iş dünyasının likiditeye daha net ve hızlı bir şekilde erişmesini sağlayacağız. Çalışmalarımız bitmek üzere" dedi. KDV iadelerini hızlandırmak için yapılan düzenlemeleri de hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu: "KDV iade tutarlarının KDV iadesi ön kontrol raporuna göre olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'sinin, yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içinde teminat alınmaksızın iade edilmesine yönelik düzenlemeyi uygulamaya koyduk."







VERGİDE HASSAS DENGEYİ KORUYACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Özellikle maliye politikası, ekonomide dengelemeyi ve dönüşümü yönetmek için en önemli araçlardan biri tanesi. Bir tarafta mali disiplin ve bununla birlikte risk birimini, enflasyonu aşağı çeken bir anlayışı ortaya koyarken, diğer yandan elimizdeki mali alanı doğru şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek ve yönetmek zorundayız. Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.