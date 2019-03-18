Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri! 18 Mart bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? CANLI

Ekonomi kategorisinde borsa ve dövizin son durumu ile son dakika altın fiyatları da en çok sorgulananlar arasında yer almaktadır. Öyle ki, düğün mevsiminin yaklaşması ile paralel olarak bu araştırmalar da artmıştır. Bu bağlamda, geçtiğimiz haftadan bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen bu sarı metalin, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere yeni haftada ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Coğrafyamızın kültüründe de son derece önemli bir öge olmasının yanında, yatırım ve hediyelik eşya olarak görülen altın, bireylerin yoğun ilgi gösterdiği nesnelerden bir tanesidir. Sizler için, canlı ve güncel rakamlarla bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 18 MART PAZARTESİ

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 18 Mart 2019 Pazartesi gününe ilişkin güncel ve canlı altın fiyatlarını öğrenebilir, A Para sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.