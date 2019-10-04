Enflasyon 26 ay sonra tek hane % 9.26

Geçen yılki kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25.24'e yükselen enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen dengelenme sürecinin başarısıyla, 26 ay sonra tek haneye geriledi. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 0.99 ile yüzde 1.3 olan beklentinin altında arttı.

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32 AYIN EN DÜŞÜĞÜ

Eylülde yüzde 9.26 ile Temmuz 2017'den bu yana ilk kez tek haneye gerileyen yıllık enflasyon aynı zamanda Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye indi. Enflasyondaki düşüş, göstergelerin tamamına yansıdı. Çekirdek enflasyon yüzde 7.54 ile Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyeye inerken, geçen yılın ekim ayında yüzde 45 olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi ise yüzde 2.45 ile Eylül 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. ÜFE aynı zamanda Aralık 2016'dan bu yana ilk kez tek haneye indi.







TOPYEKÜN MÜCADELE

Geçen yıl enflasyonla mücadele için en önemli adım ekonomi paydaşlarının ve vatandaşların destek verdiği "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen programa, Ticaret Bakanlığı denetimlerle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOBİ'lere finansman destekleriyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili kuruluşların ürünlerinde yapılan indirimlerle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "kısa çalışma ödeneği" düzenlemesiyle, Merkez Bankası, BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği de özellikle döviz piyasası ve faiz oranlarına yönelik aldıkları tedbirlerle destek verdi.

Enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi son açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın da temel hedefleri arasında yer alırken, enflasyonun 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8.5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4.9 olması öngörülüyor.

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FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK

Eylül ayında enflasyondaki düşüşün gıdada devam eden olumlu seyirden ve ulaştırma grubundaki artışın öngörülerin altında kalmasından kaynaklandığını belirten İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Baz etkisi ekimde de devam edecek. Manşet enflasyona 0.45 puan katkı verecek olan son elektrik zammına rağmen yıllık enflasyonun ekimde de tek hanede kalmasını bekliyoruz" dedi. Enflasyondaki düşüşün Merkez Bankası'nın elini rahatlattığını belirten Kömürcüoğlu, 24 Ekim'deki toplantıda 1-1.5 puan aralığında bir faiz indirimi olabileceğini söyledi. Finansbank Başekonomisti Erkin Işık ise, "Enflasyonun yılı yüzde 12.5 seviyesinde tamamlamadan önce ekim ayında yüzde 9'a doğru gerilemesini, Merkez Bankası'nın 24 Ekim'deki Para Politikası Kurulu toplantısında 100-150 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyoruz" dedi.