İşçi alana ucuz kredi

BUGÜN NELER OLDU

Ağustos ayında yaşanan kur saldırısının ardından ülkenin bilançosunu, kendi bilançolarının önüne koyan, büyümeye katkı sağlamak için elini taşın altına sokan kamu bankaları reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. İstihdama destek kredisi olarak hazırlanan paketle, 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kaynak sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat başta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak. Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik de destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Antalya'da gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katılan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, "Ödemesiz dönemler, makul vadeler ve cazip bir fiyatlama ile istihdama kredi desteği sağlayacağız. İVME Paketi dışındaki sektörleri de içerecek. Ayakkabı, çağrı merkezleri, IT, turizm, temizlik, inşaat sektörlerinde inşaatların tamamlanmasına yönelik de bir hizmet görecek" dedi. Düşük faizli konut ve otomobil kredisine başvuru sonuçlarını da açıklayan Çakar, "Otomobil kredisine 100 milyon TL, konut kredisine 16 milyar TL'lik başvuru geldi. Konut kredisinde kullandırma 13 milyar lira" diye konuştu.Halk Bankası'nın reel sektöre 38.2 milyar kredi kullandırdığını anlatan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay de, limitleri artırmaya yönelik aksiyonlar almaya devam edeceklerini belirterek, "Kamu bankaları olarak reel sektörün en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ise 2018'de yaşanan kur atağına dikkat çekerek, "Kamu bankaları olarak kârlılığı bir kenara bırakıp, Türkiye bilançosuna odaklandık. Keşke bu süreçte özel bankalar da olsaydı. Tüneldeki ışık daha büyük gelirdi" şeklinde konuştu. Banka çeki ile müşterilerin elini rahatlattıkları mesajını veren Çelebi, "İş varsa banka var, aynı gemideyiz" dedi.Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli ise 3 yılda 785 bin işletmeye yaklaşık 400 milyarlık krediye aracılık ettiklerini anımsatarak, NEFES Kredisi ile 27 bin işletmeye 2.6 milyarlık kredi verildiğini belirtti. Tahsili gecikmiş alacak tutarının yüzde 1.8'in altında kaldığını vurgulayan Gergerli, "Bu güne kadar kullandırılan kredilerin yarısı kapandı. Bugün 3 milyar liralık hibe olacak. Bunun yarısı kullandırıldı yarısı da kullandırılacak. Her bankanın limiti var. 7-8 milyarlık boşluk var. Bu limitleri verebilecek durumdayız" değerlendirmesini yaptı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise ticari krediler ve ticari kredi kartı limitlerinin artırılması çağrısı yaptı.