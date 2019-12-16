TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları başladı! 2020 TOKİ konut başvuruları nasıl yapılır? Sosyal konut projesi başvuru formu

100 bin sosyal konut projesine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek başvuru sürecinde proje ilişkin en çok merak edilen detay, söz konusu konutların büyük şehirlerde hangi ilçelerde inşa edileceği oldu. Bu bağlamda "TOKİ evleri hangi ilçelerde yapılacak?" sorusu gündemi oldukça meşgul ediyor. Proje kapsamında Başkent Ankara'da Sincan, Beypazarı ve Nallıhan'da 3 bin konut inşa edilmesi planlanıyor.

Özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin Türk Lirası arasında alıcı bulacak konutların inşasına yılbaşının ardından başlanması planlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olması amacıyla tasarlandığı müjdelenen proje kapsamında ödeme planları, başvuru ve kura süreci gibi detaylar belli oldu. Buna göre 100 bin sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru nereye ve nasıl yapılır? Projeye ilişkin merak edilen tüm soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların T.C. Ziraat Bankası'nın proje ilindeki yetkili şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Haberimizin detaylarından başvuru için gerekli belgeler, şartlar, başvuru bedeli gibi tüm detaylara ulaşabilirsiniz.