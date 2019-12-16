Sosyal Konut başvuruları başladı! Konut başvuru şartları neler? Nasıl yapılıyor?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hakkındaki detaylar belli olurken söz konusu projeden faydalanarak konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, “TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek kura çekimi ile 100 bin kişinin konut sahibi olması planlanıyor. Proje kapsamında yer alan konutların 10 bin tanesi İstanbul’da inşa edilecek. Kura çekimine katılarak ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların “TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusuna yönelik araştırmaları 16 Aralık olarak yanıt bulurken başvuru süreci 15 Ocak 2020’ye kadar devam edecek. Yaklaşık 1 aylık süreç içerisinde başvurularını tamamlaması gereken vatandaşlar için bir başka araştırma konusu bu projeden kimlerin faydalanabileceği. İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları başta olmak üzere sürece dair tüm detaylar…

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular T.C. Ziraat Bankası'nın proje ilindeki yetkili şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri

Başvuru sahipleri;

Nüfus Cüzdanı ile birlikte;

Ayrıca Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları "Belgeyi"Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belgeyi"

Başvuru Formu,

Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,

Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak

TOKİ'den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak

Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak

Aylık hane halkı geliri net 5.500 TL'nin üstünde olmamak