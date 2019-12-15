TOKİ 100 bin konut fiyatları en ucuz bu il ve ilçelerde! İşte fiyatlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından 100 bin sosyal konut yapılacağı müjdesini vermişti. Peki, en ucuz konut hangi il ve ilçede bulunuyor? İşte il ve ilçelere göre TOKİ 100 bin konut projesi fiyatları...
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