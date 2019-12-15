TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nelerdir? İşte sosyal konut projesi ile ilgili şartlar

Geçtiğimiz günlerde gelen TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En son hangi ile kaç tane sosyal konut yapılacağı belli olmuştu. Bunun hemen ardından, TOKİ 100 bin konut başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar hangi tarihlerde başvuru yapılacağı ve 'TOKİ başvuru şartları neler?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman ve kimler başvurabilir? İşte 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları, başvuru tarihleri ve bilinmesi gereken tüm son dakika detaylar!