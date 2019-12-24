Son dakika haberi: 2020 Asgari ücret zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı 4. son toplantısı ne zaman?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, Asgari Ücret Belirleme Komisyonu ilk görüşmeyi 2 Aralık tarihinde gerçekleştirmiş, üçüncü görüşmeyi ise 17 Aralık tarihinde yapmıştı. 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında kritik eşik aşılıp bir takım formüller öne çıkmış ve ilk rakam telaffuz edilmişti. Merakla beklenilen 4. toplantı için geri sayım sürüyor. Bilindiği gibi, işverenler sendikası ile işçi sendikaları arasında rakam farklılıkları bulunuyor. Daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA! ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Tam bu noktada da, gerek görüşmeleri, gerekse asgari ücret zam oranı son dakika haberlerini yakından takip eden vatandaşların konuya yönelik araştırmaları da artış gösterdi. Bu doğrultuda, '2020 Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Başkan Erdoğan, yapılan görüşmelerin akabinde geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, asgari ücret zammı ile ilgili bir jest yapılabileceği sinyalini verdi.

4. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek son toplantıda 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret netleştirilecek. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı öncesi taraflarla uzlaşma sağlanamazsa teklifleri Başkan Erdoğan'a götürecek. Nihai kararın Başkan Erdoğan'ın katkısıyla belirlenmesi bekleniyor..

İşte, merakla beklenilen konuya yönelik detaylar;