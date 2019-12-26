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SON DAKİKA: 2020 zammı oranı ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari Ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 26 Aralık son durum

2020 oranı belirlenmesi için kritik saatlere giriyoruz. 2 Aralık tarihinde başlayan görüşmelerin ardından son toplantı için dün tarih verilmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün öğleden sonra saat 14.00’te toplanacak. Komisyon ve taraflar tarafından, Asgari ücret AGİ, brüt ve net asgari ücret zammı konusunda da önemli açıklamalar yapılmıştı. Başkan Erdoğan da konuya ilişkin herkesi memnun edecek bir rakamın kararlaştırılacağını söylemişti. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Asgari ücret 2020 zammı oranı belli oldu mu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.  Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 09:16
SON DAKİKA: Asgari ücret 2020 zammı oranı ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari Ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 26 Aralık son durum

belirlemek için devam eden çalışmalarda artık sona gelindi. Ocak 2020 asgari ücret oranı için taraflar tekliflerini yaptı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün konu ile ilgili 4. Toplantısını gerçekleştirecek. Peki, Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Komisyon tarafından Aralık ayının başından beri yürütülen çalışmalar çok kısa bir süre içerisinde neticelenecek. Böyelece 2020 Ocak ayı için AGİ, brüt ve net asgari ücret zammı da belirlenmiş olacak.

2019 ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor

2019-2020 DÖNEMİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEKLİFİ BELLİ OLDU

Asgari ücret zam miktarı açıklandı. İlgili tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak açıklandı.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KRİTİK TARİH!

Asgari ücret zam oranının belirlenmesi için kritik günlerdeyiz. Tarafların tekliflerinin ardından yapılacak son toplantı ile birlikte zam miktarı kesinleşecek!
Son gelişmeler haberimizde!

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SON DAKİKA: Asgari ücret 2020 zammı oranı ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari Ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 26 Aralık son durum
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