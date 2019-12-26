SON DAKİKA: Asgari ücret 2020 zammı oranı ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari Ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 26 Aralık son durum

Asgari ücret belirlemek için devam eden çalışmalarda artık sona gelindi. Ocak 2020 asgari ücret zam oranı için taraflar tekliflerini yaptı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün konu ile ilgili 4. Toplantısını gerçekleştirecek. Peki, Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Komisyon tarafından Aralık ayının başından beri yürütülen çalışmalar çok kısa bir süre içerisinde neticelenecek. Böyelece 2020 Ocak ayı için AGİ, brüt ve net asgari ücret zammı da belirlenmiş olacak.

2019 ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor

2019-2020 DÖNEMİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEKLİFİ BELLİ OLDU

Asgari ücret zam miktarı açıklandı. İlgili tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak açıklandı.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KRİTİK TARİH!

Asgari ücret zam oranının belirlenmesi için kritik günlerdeyiz. Tarafların tekliflerinin ardından yapılacak son toplantı ile birlikte zam miktarı kesinleşecek!

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