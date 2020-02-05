Son dakika: Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik devam ediyor! 5 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları üzerindeki anlık gelişmeler yatırımcıların gün içerisinde gündeminde yer alan konuların başında yerini alıyor. Tüm piyasalarda son zamanlarda dünyayı tehdit altına alan ve ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen salgın özellikle Asya piyasaları üzerindeki etkisini sürdürürken analistler bu hareketliliğin süreceği yönünde öngörülerde bulunuyor. Döviz kurlarında yaşanan bu olaylar isie vatandaşları sarı metale iterek gün içerisinde "Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna arama motorları üzerinden yanıt aramaya yönlendiriyor. Peki, 5 Şubat Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Şubat piyasalardaki son dakika gelişmeleri...

ALTIN FİYATLARI HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR! 5 ŞUBAT TAM, YARIM, ÇEYREK, GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haberimizin devamından 5 Şubat güncel ve canlı alış satış altın fiyatları üzerindeki tüm gelimeleri takip edebilir Kapalıçarşı'daki fiyatların bilgilerine ulaşabilirsiniz…