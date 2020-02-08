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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 8 Şubat Tam, yarım, gram ve çeyrek bugün ne kadar? İşte detaylar

Haftanın son işlem gününün geride kalmasının ardından yatırımcılar, hakkındaki son dakika haberleri ve gelişmelerini yakından takip ediyor. Yatırım alanı olarak altını tercih eden veya farklı bir sebep dolayısıyla altın alım satımı yapacak kişiler, güncel altın fiyatı rakamlarına ilişkin takibini sürdürüyor. Bu alanda en çok ilgiyi ise gram ve fiyatları görüyor. Peki 8 Şubat 2020 Cumartesi günü gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları güne nasıl başladı? Bugün altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Tüm bu soruların yanıtlarına yer verdiğimiz son dakika haberinden altın fiyatları ile alakalı güncel ve canlı olarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 09:15 ABONE OL
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 8 Şubat Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar

Çok sayıda vatandaş tarafından düzenli olarak takip edilen bir konu olan , bu sabah saatleri itibarıyla da günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında öne çıkıyor. Altın alacak ya da bozduracak kişiler, altın piyasasındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Çin'de ortaya çıkarak kısa süre içerisinde dünyayı etkisine alan ve piyasaları doğrudan etkileyen corona virüsünün altın fiyatlarına olan etkisi araştırılıyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet altını, ve fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Şubat 2020 Cumartesi altın fiyatındaki son dakika değişimleri!

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen altın fiyatı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Yaşanan inişli çıkışlı hareketlenme nedeniyle altın fiyatları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Son durumu merak eden vatandaşlar güncel rakamlara buradan ulaşabilirler.

İşte altın fiyatları;

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 8 Şubat Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar
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