Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 8 Şubat Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar

Çok sayıda vatandaş tarafından düzenli olarak takip edilen bir konu olan altın fiyatları, bu sabah saatleri itibarıyla da günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında öne çıkıyor. Altın alacak ya da bozduracak kişiler, altın piyasasındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Çin'de ortaya çıkarak kısa süre içerisinde dünyayı etkisine alan ve piyasaları doğrudan etkileyen corona virüsünün altın fiyatlarına olan etkisi araştırılıyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Şubat 2020 Cumartesi altın fiyatındaki son dakika değişimleri!

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen altın fiyatı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Yaşanan inişli çıkışlı hareketlenme nedeniyle altın fiyatları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Son durumu merak eden vatandaşlar güncel rakamlara buradan ulaşabilirler.

İşte altın fiyatları;