Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Yarım ve tam altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 25 Şubat Salı gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Yarım ve tam altın fiyatlarında hareketliliği! 25 Şubat Salı gram, çeyrek ne kadar?

ile ilgili bilgileri geliyor. Son dönemde oldukça hareketli zamanlar geçiren altın, haftanın ilk gününe rekor tazeleyerek başladı. Altının gram fiyatı günün ilk ışıkları ile birlikte en çok araştırılan konular arasında kendine yer bulurken, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü fiyatların artmasındaki en büyük etken olarak gösteriliyor. Perşembe ve Cuma günleri yükselişini sürdüren gram ve çeyrek altın fiyatı yeni haftaya da artışla başladı. Peki, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 24 Şubat Pazartesi bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden kapalı çarşı canlı ve güncel altın fiyatları bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 25.2.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 08:24 ABONE OL
Yarım ve tam altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 25 Şubat Salı gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ile ilgili gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Şubat ayı ile birlikte yükselişe geçen altının gramı haftanın ilk gününe de rekor tazeleyerek başladı. Peki, gram ve çeyrek ? Özellikle Vuhan'da ortaya çıkıp tüm dünya için tehdit oluşturan yeni tip koronavirüsü covid-19, piyasalarda dengesizliği de beraberinde getirdi. Hal böyle olunca ellerinde döviz kuru veya altın bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden bugün 'gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de bu konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları…

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 24 ŞUBAT PAZARTESİ 2020

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir, canlı fiyatları görüntüleyebilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yarım ve tam altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 25 Şubat Salı gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN