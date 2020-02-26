Maaş kesintisi yok ikramiyeye devam

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Fox TV ile Sözcü Gazetesi'nin "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak" iddialarını sert bir biçimde yalanladı.

SGK; öne sürülen emekli maaşlarından kesinti yapılacağı iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.



GERÇEK DIŞI HABERLER

Açıklamada, "Emeklilerimizden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, maaşlarından yeniden Sosyal Güvenlik Destek pirimi kesilmeye başlanacağı ve vefat eden kişinin eşine bağlanacak ölüm aylığı bağlama işlemlerinde ilave kriterler getirileceği iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır" denildi.

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YALAN PORTAKAL'I

Önceki gün FOX TV yayınında Fatih Portakal maaşlı olan herkesin maaşlarında kesinti olacağını iddia etmişti. SGK Başkanlığı, bu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Kurumun açıklamasına göre emekli maaşlarından kesinti yapılacağına dair iddiaların yalan olduğu ve böyle bir çalışmanın gündemde olmadığı bildirildi. Kurum'dan yapılan açıklamada, "Bazı basınyayın organlarında 'SGK'da çok konuşulacak çalışma' şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği görülmüştür: Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır" denildi.

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VATANDAŞI YANILTIYORLAR

SGK açıklamasında, sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberlerin, kurumu yıpratma ve vatandaşları yanıltma hedefi taşıdığına dikkat çekilerek, "Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadesi kullanıldı.