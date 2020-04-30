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! Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! 12 bin 500 ücretsiz sefer yapılacak

haberi... Sağlık çalışanlarına bir destek de taksicilerden geldi. Valisi Ali Yerlikaya, 12.500 ücretsiz sefer yapılacağını açıkladı. Yerlikaya, "Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. 300, İstanbul Havalimanı Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, BiTaksi ve MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak." dedi.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 14:32 ABONE OL
SON DAKİKA! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! 12 bin 500 ücretsiz sefer yapılacak

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.

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SON DAKİKA! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! 12 bin 500 ücretsiz sefer yapılacak
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