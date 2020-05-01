Yerli ve milli el dezenfektanı Bakan Dönmez'in memleketinde dağıtılmaya başlandı

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, il ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçede kapı kapı gezerek, içerisinde maske, imsakiye ve BOREL'in olduğu paketleri dağıtmaya başladılar.

Başkan Suer, hafta sonuna itibariyle tüm ilçeye BOREL ile buluşturacaklarını anlatarak, gururları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'e teşekkür etti.

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