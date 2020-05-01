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Yerli ve milli el dezenfektanı Bakan Dönmez'in memleketinde dağıtılmaya başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in memleketi olan 'in Gölpazarı ilçesinde belediye tarafından yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı dağıtılmaya başlanıldı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 1.5.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 15:29 ABONE OL
Yerli ve milli el dezenfektanı Bakan Dönmez'in memleketinde dağıtılmaya başlandı

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, il ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçede kapı kapı gezerek, içerisinde maske, imsakiye ve BOREL'in olduğu paketleri dağıtmaya başladılar.

Başkan Suer, hafta sonuna itibariyle tüm ilçeye BOREL ile buluşturacaklarını anlatarak, gururları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'e teşekkür etti.

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Yerli ve milli el dezenfektanı Bakan Dönmez'in memleketinde dağıtılmaya başlandı
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