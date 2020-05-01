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Haberler Galeri Anadolu'nun yükselen savunma sanayi üssü! Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'si...

Anadolu'nun yükselen savunma sanayi üssü! 'nin ilk Silah İhtisas 'si...

, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve 2014 yılında kurulan 'nin ilk Bölgesi'nde () özel sektörün yaptığı yatırımlarla ülkenin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri haline geldi. Kırıkkale'de MKEK'in yanı sıra Mühimmat Islah, Geliştirme ve Yenileştirme Merkezi (MIGYEM) ile 5 Şubat'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla devreye alınan Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ise 2014 yılında MKEK'e ait Arpalık Çukur mevkisinde 500 dönümlük arazide kuruldu. 2017 yılında arsa tahsislerine başlanan OSB'de 7 firmaya arsa tahsisi yapıldı. Firma sayısının kısa zamanda artması ve birçok kişiye istihdam sağlanması amaçlanıyor.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 15:06
Anadolu'nun yükselen savunma sanayi üssü! Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'si...

MKEK ve Bölgesinde özel sektörün yatırımlarıyla dikkati çeken , 'nin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri olma hedefine yaklaşıyor.

KIRIKKALE'DE KURULAN SANAYİNİN GEÇMİŞİ

Savunma sanayisinin gelişmesi için Kırıkkale'de entegre bir silah sanayisinin kurulması ilk kez İzmir İktisat Kongresi'nde ele alındı ve ardından birçok fabrika inşa edildi. Kırıkkale'nin, ilerleyen aşamada kurulması planlanan roket üretim ve geliştirme tesisi, F-16 ve SİHA bomba gövde üretim ve dolum merkezi ile insansız kara araçlarının tasarım ve üretiminde savunma sanayi üssü haline getirilmesi hedefleniyor

Anadolu'nun yükselen savunma sanayi üssü! Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'si...

KURULMA KONUSU İLK KEZ İZMİR İKTİSAT KONGESİ'NDE ELE ALINDI

'de ilk kurulan sanayi tesisi Keskin ilçesinde bulunan Fişek İmalathanesi oldu. Askeri Redif Deposu olarak kullanılmaktayken 1907 yılında fişekhane olarak yeniden düzenlendi ve milli mücadele yıllarında 1921'den 1925 yılına kadar kullanıldı. Savunma sanayisinin gelişmesi için Kırıkkale'de entegre bir silah sanayisinin kurulması ise ilk kez İzmir İktisat Kongresi'nde ele alındı.

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Anadolu'nun yükselen savunma sanayi üssü! Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'si...

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan kent, bu stratejik konumu dolayısıyla savunma sanayisinde her zaman önemli bir noktada oldu.

Anadolu'nun yükselen savunma sanayi üssü! Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'si...

Temelleri 1925'lerde atılan bir cumhuriyet şehri olan ve o dönemde Keskin ilçesine bağlı bir nahiye durumunda bulunan kentte, 1925 yılında Top ve Mühimmat Fabrikası'nın temellerinin atılması 'nin şehirleşmesinin çekirdeğini oluşturdu.

Bu görüş ve kararlar doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucu Kırıkkale'de 1928'de Pirinç Fabrikası ile Elektrik Makineleri Fabrikası, 1929'da Mühimmat Fabrikası, 1931'de Çelik Fabrikası ile 1936 yılında Barut, Tüfek ve Top Fabrikaları kuruldu. Kırıkkale ve diğer yerlerde kurulan bu fabrikalar bugünkü MKEK'in temelini oluşturdu.

Anadolu'nun yükselen savunma sanayi üssü! Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'si...

KIRIKKALE, "ADINI SİLAHA VEREN İL"

Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan bu fabrikalar, 'de savunma sanayisinin gelişiminde büyük rol oynadı.

Askeri fabrikaları faal hale getirmek, nitelikli ürün veren, hem sivil hem de askeri sektöre hitap edecek bir yapıya kavuşturmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını güvenli ve istikrarlı bir biçimde karşılamak, yüksek teknolojiye sahip harp silah ve araçlarını yurt içinde üretmek ve bunun için altyapı oluşturacak üretim tesislerini kurmak amacıyla 8 Mart 1950'de sermayesinin tamamı devlet tarafından karşılanmak üzere Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü tüm mal varlığıyla devredilerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu kuruldu.

Anadolu'nun yükselen savunma sanayi üssü! Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'si...

MKEK'nin şu anda 'de Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, Mühimmat Fabrikası, Silah Fabrikası, Pirinç Fabrikası, Barut Fabrikası ve Hurda İşletmesi savunma sanayi alanında hizmet veriyor.

Türk savunma sanayisinin temelini oluşturan MKEK, fabrika ve tesislerinin büyük bölümünün yer aldığı Kırıkkale'yi de hızla büyüterek savunma sanayisi ile bütünleşmiş bir şehre dönüştürdü. Öyle ki MKEK'de üretilen "Kırıkkale 7,65" tabanca dolayısıyla Kırıkkale, "adını silaha veren il" olma özelliği kazandı.

Anadolu'nun yükselen savunma sanayi üssü! Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'si...

MKEK'nin özellikle 1960'tan sonra gerçekleştirdiği gerek yatırımları gerekse özel sektöre sermaye katılımları ile ülke ekonomisine olan katkısı önemli boyutlara ulaştı. Yapılan bu teknoloji yatırımlarıyla hem yeni ürünler kazanıldı hem önemli döviz tasarrufu yapıldı hem de ülkenin savunma sanayisi ve özel sektörüne öncülük edildi.

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