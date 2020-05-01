Anadolu'nun yükselen savunma sanayi üssü! Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'si...

KIRIKKALE, "ADINI SİLAHA VEREN İL"
Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan bu fabrikalar, Kırıkkale'de savunma sanayisinin gelişiminde büyük rol oynadı.
Askeri fabrikaları faal hale getirmek, nitelikli ürün veren, hem sivil hem de askeri sektöre hitap edecek bir yapıya kavuşturmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını güvenli ve istikrarlı bir biçimde karşılamak, yüksek teknolojiye sahip harp silah ve araçlarını yurt içinde üretmek ve bunun için altyapı oluşturacak üretim tesislerini kurmak amacıyla 8 Mart 1950'de sermayesinin tamamı devlet tarafından karşılanmak üzere Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü tüm mal varlığıyla devredilerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu kuruldu.