Anadolu'nun yükselen savunma sanayi üssü! Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'si...

Temelleri 1925'lerde atılan bir cumhuriyet şehri olan ve o dönemde Keskin ilçesine bağlı bir nahiye durumunda bulunan kentte, 1925 yılında Top ve Mühimmat Fabrikası'nın temellerinin atılması Kırıkkale'nin şehirleşmesinin çekirdeğini oluşturdu.

Bu görüş ve kararlar doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucu Kırıkkale'de 1928'de Pirinç Fabrikası ile Elektrik Makineleri Fabrikası, 1929'da Mühimmat Fabrikası, 1931'de Çelik Fabrikası ile 1936 yılında Barut, Tüfek ve Top Fabrikaları kuruldu. Kırıkkale ve diğer yerlerde kurulan bu fabrikalar bugünkü MKEK'in temelini oluşturdu.