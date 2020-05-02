Tesla'nın kurucusu Elon Musk: Tüm mülkümü satıyorum

Elon Musk sosyal medya hesabından dikkat çeken tweetler attı. Daha önce de şirket hisseleriyle ilgili yaptığı manipülatif açıklamalar nedeniyle ceza yiyen Tesla'nın kurucusu ve eski CEO'su Elon Musk, dün twitter hesabından yaptığı "Tesla hisseleri çok yüksek" açıklamasıyla şirket hisselerinin 14 milyar dolar değer kaybetmesine neden oldu.

ELON MUSK'IN ATTIĞI TWEETLER: TÜM MÜLKÜMÜ SATIYORUM

"Tüm fiziksel varlıklarımı satıyorum, kendime ait bir evim olmayacak" diyerek 100 milyon dolar toplam piyasa değerine sahip en az 7 evini satışa çıkaracağını söyleyen Elon Musk, kendisine ait herhangi bir evi olmayacağını, bu konuda kız arkadaşı ünlü şarkıcı Grimes'ın kendisine çok kızgın olduğunu belirtti. Musk, mülklerinin satışında tek istisna olarak ise Los Angeles'ta bulunan Gene Wilder'ın eski evini gösterdi. Bu evi yıkılmaması veya evin ruhunu kaybetmesine neden olacak herhangi bir değişiklik yapılamaması şartıyla satacağını belirtti.

Tesla'nın hisse fiyatlarının çok yüksek olduğunu da yazan Musk'ın bu açıklaması, Tesla hisselerinde yüzde 9.3, yani 14 milyar dolarlık değer kaybına neden oldu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi Musk'a tweeti sonrası şaka yapıp yapmadığını sorduğunu, "Hayır" yanıtı aldığını da yazdı.

ELON MUSK DAHA ÖNCE DE CEZA YEMİŞTİ

Elon Musk 2018'de de Tesla'nın New York Borsası'ndaki geleceğini yorumladığı bir tweeti sonrası da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Musk ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.

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