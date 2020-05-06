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'tan açıklaması: 300'ü kabul edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan Stajyer Araştırmacı Burs Programına ilişkin açıklaması geldi. , "70 farklı proje ile 340 araştırmacı başvurdu. Bu başvuruların 300'ü kabul edildi" dedi

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.5.2020 10:30 Son Güncelleme: 6.5.2020 10:42 ABONE OL
Bakan Varank'tan son dakika açıklaması: 300'ü kabul edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından açıkalamalarda bulundu. Bakan Varank, "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programına 70 farklı proje ile 340 araştırmacı başvurdu. Bu başvuruların 300'ü kabul edildi." dedi.

Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KOVİD-19'la mücadelede 300 stajyer araştırmacı daha aramıza katılıyor. Hayatımıza dokunacak yenilikçi projelere tüm becerileriyle dahil olan bu araştırmacıların başarılı olması en büyük arzumuz. #MilliTeknolojiHamlesi yolunda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Varank'tan son dakika açıklaması: 300'ü kabul edildi
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