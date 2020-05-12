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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Salgına karşı mücadelenin ön safında en önemli donanımları yetenekleri ve şefkatleri ile fedakârca görev yapan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 12.5.2020 12:22 Son Güncelleme: 12.5.2020 12:24 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hemşireler Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 12 Mayıs Hemşireler günü dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Salgına karşı mücadelenin ön safında en önemli donanımları yetenekleri ve şefkatleri ile fedakârca görev yapan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs #HemşirelerGünü kutlu olsun. Bu mücadelede milletimiz sizlerin ellerine emanet olduğu için çok şanslıyız, iyi ki varsınız."

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hemşireler Günü mesajı
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