Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hemşireler Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 12 Mayıs Hemşireler günü dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Salgına karşı mücadelenin ön safında en önemli donanımları yetenekleri ve şefkatleri ile fedakârca görev yapan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs #HemşirelerGünü kutlu olsun. Bu mücadelede milletimiz sizlerin ellerine emanet olduğu için çok şanslıyız, iyi ki varsınız."

Salgına karşı mücadelenin ön safında en önemli donanımları yetenekleri ve şefkatleri ile fedakârca görev yapan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs #HemşirelerGünü kutlu olsun.



Bu mücadelede milletimiz sizlerin ellerine emanet olduğu için çok şanslıyız, iyi ki varsınız. pic.twitter.com/tKo2SKhxxm — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 12, 2020

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