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Çiftçiye 400 milyonluk destek

Hazine ve Maliye Bakanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm kesimlere olduğu gibi tarımda üretim yapan çiftçiye de desteklerin aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti

Giriş Tarihi: 5.6.2020 ABONE OL
Çiftçiye 400 milyonluk destek

Çiftçilere, salgın sürecinde hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteği verdiklerini bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı TÜRKŞEKER almaya başladı" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte, 1.5 milyon dekar sözleşmeli ekili alanda 300 bin ton ürün için sözleşme yapıldığı, 32 bin 900 ton ilk hasat üretimi elde edildiği bilgisi paylaşıldı.

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Çiftçiye 400 milyonluk destek
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